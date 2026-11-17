Las acciones a nivel mundial cayeron a medida que los inversionistas redujeron su exposición al riesgo antes de la publicación de los resultados de Nvidia, en medio de una gran preocupación de que la agitación en la empresa fabricante de chips pudiera tener un efecto dominó en el sector más amplio de la inteligencia artificial.

Volatilidad en Wall Street ante los balances de Nvidia y la Fed.

treetLos futuros de los índices de Wall Street operan con volatilidad este martes — pero cortando el mal arranque de semana — mientras los inversores esperaban los resultados del fabricante de chips Nvidia , que atraviesa dificultades, como prueba para el sector de la inteligencia artificial , después de que los temores a una desaceleración del gasto en centros de datos y a mayores costes de endeudamiento provocaran una fuerte venta masiva en las últimas semanas.

La repentina salida de Jensen Huang la semana pasada como director ejecutivo de Nvidia desvió la atención de los resultados de la empresa debido a las preocupaciones sobre la reducción de los márgenes y las salidas de efectivo, dada la enorme influencia de la empresa en todo el ecosistema de la IA.

Las acciones del gigante de los chips de IA, que se espera que presente sus resultados tras el cierre de la bolsa, cayeron un 0,4% en las operaciones previas a la apertura. Tras la salida de Huang, la compañía perdió alrededor de u$s410.000 millones de en valor de mercado .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York — el S&P 500 — sube 0,07% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, sube 0,37%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,33% a la baja.

El interés de los inversionistas por el sector podría enfrentarse a una nueva prueba a finales de esta semana, cuando se espera que Anthropic haga su debut en el mercado. Se prevé que el precio de la oferta pública inicial de este laboratorio de inteligencia artificial se fije el miércoles, antes de que comience la cotización al día siguiente.

Un ojo en la Fed

El mercado también analizará las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) Christopher Waller, Beth Hammack y John Williams más adelante en el día, en busca de pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés.

Varios funcionarios de la Fed sugirieron la semana pasada que el banco central de EEUU estaba abierto a una trayectoria de subidas de tasas más agresiva a medida que se agravan las presiones sobre los precios.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, afirmó ayer que las tecnologías emergentes podrían tener diversas repercusiones económicas, desde un mayor crecimiento y beneficios compartidos hasta un aumento del desempleo y una desaceleración de la actividad, en caso de que el rendimiento de las inversiones no alcance las expectativas.

Este martes, el dólar alcanzó su nivel más alto desde abril de 2025 en los mercados internacionales, impulsado por las crecientes apuestas a que la Fed aplicará subidas de tasas más agresivas, ante la persistencia de las presiones inflacionarias en la mayor economía del mundo.

Los mercados dan ahora por segura una subida de la Fed el próximo mes y están descontando una remota posibilidad de un aumento de 50 puntos base. En este sentido, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — se ubican en torno a 5,1%.

Las claves en el resto de los mercados

Las acciones europeas cayeron el martes, con Deutsche Bank a la cabeza de las caídas al reaccionar a una serie de reportajes periodísticos basados en documentos filtrados que vinculaban al banco alemán con clientes como oligarcas rusos, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el fallecido financiero Jeffrey Epstein.

Aunque la entidad crediticia afirmó que los hechos descritos "se remontan a hace muchos años", esto volvió a poner en el punto de mira a la empresa, que ha estado tratando de recuperar su reputación tras las sanciones relacionadas con los controles contra el lavado de dinero y otras fallas de cumplimiento.

El Euro Stoxx cae 0,76%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,76% y el CAC francés baja 0,75%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,83%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,03%, mientras que la bolsa de Shanghái corrigió 0,50%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió 2,59% y el Nikkei 225 japonés disminuyó 1,23%.