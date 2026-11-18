Teherán advirtió que responderá con mayor contundencia ante nuevos ataques estadounidenses. La escalada incluyó bombardeos sobre una isla iraní y ofensivas con drones contra bases militares en Kuwait y Baréin.

El gobierno de Irán lanzó una nueva advertencia contra Estados Unidos y aseguró que responderá “sin límites geográficos” ante una eventual ofensiva militar de Washington. Las declaraciones se produjeron en medio de una escalada de violencia en Medio Oriente , después de una serie de ataques iraníes contra instalaciones estadounidenses en Kuwait y Baréin y un bombardeo norteamericano sobre la estratégica isla de Qeshm , ubicada en el estrecho de Ormuz .

La amenaza fue formulada por el jefe del Ejército iraní, Amir Hatami , quien sostuvo que las fuerzas de su país se encuentran preparadas para ampliar el alcance de sus operaciones militares si Estados Unidos vuelve a atacar objetivos iraníes.

“Estamos preparados para que, si el enemigo comete un error y repite lo que le llevó a la desesperación, nuestra respuesta contra el enemigo y sus aliados sea, sin lugar a dudas, más devastadora y sin límites geográficos”, afirmó el general, según declaraciones difundidas por la agencia Fars.

La advertencia coincidió con el despliegue de un nuevo portaaviones estadounidense en la región y con el estancamiento de las negociaciones diplomáticas entre Washington y Teherán , que no lograron alcanzar un acuerdo para detener las hostilidades.

Durante una visita a una exposición dedicada a la guerra entre Irán e Irak de la década de 1980 , el general Amir Hatami se refirió al incremento de la presencia militar estadounidense en Medio Oriente.

Escala el conflicto en Medio Oriente. REUTERS

El jefe del Ejército iraní aseguró que las autoridades de Teherán siguen de cerca los movimientos de las fuerzas norteamericanas y mantienen sus unidades preparadas ante posibles operaciones militares.

“Hoy, dadas las circunstancias y el hecho de que el enemigo está preparando sus fuerzas y ha enviado un nuevo portaviones a la región, vigilamos sus movimientos con atención y precisión y no desperdiciamos ni un instante para prepararnos”, sostuvo Hatami.

Sus declaraciones llegaron después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informara sobre la llegada del portaaviones USS Theodore Roosevelt a Medio Oriente.

La incorporación de esta embarcación se sumó a la presencia de los portaaviones USS George Washington y USS George H.W. Bush, además de otros buques militares estadounidenses desplegados en la zona.

Estas fuerzas participan en las operaciones navales vinculadas con el bloqueo de puertos iraníes, en un escenario de creciente tensión por el control de las rutas marítimas del Golfo.

EEUU bombardeó una base de misiles iraní en la isla de Qeshm

Uno de los episodios que precedieron a la nueva advertencia iraní fue un ataque aéreo estadounidense contra instalaciones militares en la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz. El territorio ya había sido alcanzado por bombardeos norteamericanos a comienzos de noviembre.

Un responsable militar estadounidense confirmó a la agencia AFP que aviones de combate participaron en la operación y utilizaron “munición de precisión para atacar en defensa propia una base de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en la isla de Qeshm”.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, justificó la ofensiva como “un acto de legítima defensa” frente a una presunta “agresión contra personal e intereses estadounidenses”.

La operación se desarrolló en uno de los puntos geográficos más sensibles para el comercio energético internacional. El estrecho de Ormuz constituye una ruta fundamental para el transporte de petróleo, debido a que por sus aguas transita aproximadamente una quinta parte de la producción mundial de crudo.

Por ese motivo, las operaciones militares y las restricciones a la navegación en esa zona generan preocupación por sus posibles consecuencias sobre los mercados internacionales.

Kuwait denunció ataques con drones iraníes contra su territorio

La escalada militar también alcanzó a Kuwait, donde las autoridades informaron sobre una nueva ofensiva con vehículos aéreos no tripulados. Este miércoles 18 de noviembre, el Ejército kuwaití anunció que estaba “contrarrestando ataques con drones” y advirtió a la población sobre la posibilidad de escuchar explosiones durante las operaciones defensivas.

Según el comunicado militar, los sistemas antiaéreos trabajaron en “la interceptación de objetivos hostiles por parte de los sistemas de defensa antiaérea”. El Ministerio de Exteriores de Kuwait condenó los ataques y advirtió sobre sus consecuencias para la estabilidad regional.

“La continuación de estas agresiones constituye una escalada peligrosa que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región”, señaló la cartera diplomática. Poco después, las fuerzas armadas iraníes confirmaron que ejecutaron una operación contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en territorio kuwaití.

Según el Ejército de Irán, la ofensiva incluyó “drones de combate y drones suicidas” que “atacado sistemas de defensa antiaérea Patriot”, además de “plataformas de lanzamiento de drones y misiles” utilizadas por las fuerzas estadounidenses. Las declaraciones iraníes describieron los objetivos de la operación, aunque no se difundió una evaluación independiente sobre los daños ocasionados.

Baréin denunció cuatro ataques iraníes desde el viernes

En paralelo, las fuerzas armadas de Baréin anunciaron que repelieron nuevos ataques aéreos contra el archipiélago. Las autoridades denunciaron “traicioneros ataques aéreos iraníes” y activaron alertas para advertir a la población sobre posibles amenazas.

De acuerdo con los reportes militares, Irán atacó territorio bareiní en cuatro oportunidades desde el viernes, en lo que representó una reanudación de las ofensivas después de varios meses de relativa calma.

El martes, los Guardianes de la Revolución de Irán reivindicaron un ataque contra una instalación estadounidense situada en Baréin. La organización militar aseguró que sus fuerzas alcanzaron “un sistema de radar” de la base de Sheij Isa, en respuesta a las “repetidas violaciones del espacio aéreo iraní por parte de drones del Ejército estadounidense”.

Baréin alberga una importante presencia militar de Estados Unidos, incluida una de sus principales bases navales en Medio Oriente. El analista Andreas Krieg, del King's College de Londres, explicó a AFP que esa concentración de instalaciones estratégicas convierte al archipiélago en el país “más vulnerable a los ataques”.

El especialista también destacó las particularidades políticas y sociales del reino, gobernado por una minoría sunita en un país cuya población es mayoritariamente chiíta, al igual que en Irán. La nueva escalada se produjo después de un período de relativa estabilidad desde septiembre, cuando disminuyó la intensidad de los enfrentamientos directos.

La guerra comenzó el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar conjunta contra objetivos iraníes. En respuesta, Teherán atacó instalaciones israelíes y bases estadounidenses ubicadas en países aliados de Washington en el Golfo Pérsico.

Durante las primeras semanas, el enfrentamiento incluyó bombardeos casi diarios y operaciones militares que afectaron a distintos territorios de la región. En abril, las partes alcanzaron un alto el fuego que puso fin a cerca de 40 días de intensos ataques, aunque el acuerdo no logró consolidarse.

La tregua se rompió durante el verano y las hostilidades se concentraron progresivamente en el estrecho de Ormuz, donde las restricciones marítimas continuaron afectando la navegación comercial. En los últimos días, los ataques sobre Kuwait, Baréin y Qeshm volvieron a extender geográficamente el enfrentamiento.

La guerra con Irán llegará a la cumbre entre Trump, Xi Jinping y Putin

La escalada militar se produjo en la antesala de una reunión internacional que reunirá al presidente estadounidense, Donald Trump, con sus homólogos de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin.

La cumbre tripartita, prevista para este jueves en territorio chino, tendrá lugar mientras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán permanecen estancadas desde hace meses.

Se espera que la guerra en Medio Oriente forme parte de las conversaciones entre los tres mandatarios, debido a sus consecuencias para la seguridad internacional y los mercados energéticos.

El conflicto también adquirió una nueva dimensión por el incremento de la presencia naval estadounidense y las amenazas iraníes de ampliar el alcance de sus operaciones. Por el momento, Washington y Teherán mantienen posiciones enfrentadas y no se anunciaron avances concretos para restablecer un alto el fuego.

Mientras tanto, las advertencias del Ejército iraní y los recientes ataques contra instalaciones militares estadounidenses profundizaron la incertidumbre sobre la evolución de la guerra y sus posibles consecuencias para el conjunto de Medio Oriente.