Economistas analizaron la guerra en Irán y aseguran que la inflación en Teherán podría aumentar por ofensivas de Washington. No obstante, no creen que esto derive en un colapso del régimen, como EEUU busca.

Economistas compararon la situación en Irán con el período anterior a la caída de la Unión Soviética y negaron que esto se tradujera en un colapso.

Irán se mantiene atento ante el avance de EEUU , a medida que se extiende la guerra entre ambos. Teherán estima una contracción económica, en medio del bloqueo de sus puertos aplicado por Washington , pero expertos afirman que es demasiado pronto para determinar si el embargo logrará el efecto deseado: el colapso del gobierno iraní.

EEUU cree que su bloqueo naval a Irán, las interrupciones del comercio terrestre y las sanciones están dando resultado. Además, desplegó un tercer portaaviones en la región para apoyar una posible escalada militar , en lo que parece ser un intento de obligar a Teherán a ceder aún más a sus demandas.

Tras el estancamiento en la guerra, que comenzó con los ataques que mataron al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei , el 28 de febrero, Washington le exigió a Teherán que reabra el estrecho de Ormuz y frene su programa nuclear.

Sin embargo, las autoridades iraníes insisten en que pueden resistir la presión económica y presentaron sus demandas. El economista Peyman Molavi , radicado en Teherán, afirmó que, de persistir las condiciones actuales, la inflación aumentaría los próximos meses con un impacto en "mercados paralelos como el de divisas, oro, bolsa y vivienda”, citó Al Jazeera.

Aseguran que tras el bloqueo naval de Washington, el impacto "se sentirá en el mercado de materias primas" iraníes.

El economista comparó la situación en Irán con el período anterior a la caída de la Unión Soviética en 1991, afirmando que la economía del país se había contraído un 22% en los tres años previos a la caída de la unión. No obstante, indicó que esta comparación no tiene que traducirse en un colapso económico inmediato para Irán, ya que tienen modelo económicos diferentes.

El gobernador del Banco Central iraní, Abdolnaser Hemmati, afirmó que el organismo aseguró u$s30.000 millones en divisas para hacer frente a la presión de los próximos meses, dando prioridad a la adquisición de bienes esenciales para sus ciudadanos. “Como ya dije, al final del otoño aún debe cantar victoria antes de hablar del invierno. Es demasiado pronto para hablar del invierno”, apuntó.

Mientras, el ministro de Economía, Ali Madanizadeh, denunció: “Los estadounidenses creen que pueden lograr sus objetivos mediante amenazas y plantear algo nuevo cada vez; desde la posibilidad de un colapso hasta amenazas militares y una mayor presión económica”.

Irán amenazó a EEUU con una respuesta "sin límites geográficos" y crece la tensión en Medio Oriente

El gobierno de Irán lanzó una nueva advertencia contra Estados Unidos y aseguró que responderá “sin límites geográficos” ante una eventual ofensiva militar de Washington. Las declaraciones se produjeron en medio de una escalada de violencia en Medio Oriente, después de una serie de ataques iraníes contra instalaciones estadounidenses en Kuwait y Baréin y un bombardeo norteamericano sobre la estratégica isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz.

La amenaza fue formulada por el jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, quien sostuvo que las fuerzas de su país se encuentran preparadas para ampliar el alcance de sus operaciones militares si Estados Unidos vuelve a atacar objetivos iraníes.

“Estamos preparados para que, si el enemigo comete un error y repite lo que le llevó a la desesperación, nuestra respuesta contra el enemigo y sus aliados sea, sin lugar a dudas, más devastadora y sin límites geográficos”, afirmó el general, según declaraciones difundidas por la agencia Fars.