Una ola de ventas en las acciones tecnológicas que se prolongó durante varios días se detuvo después de que las sólidas perspectivas de la empresa de mayor capitalización del mundo ayudara a calmar los temores de los inversionistas sobre la sostenibilidad del impulso de la inteligencia artificial.

Los futuros de los índices de Wall Street suben este miércoles mientras los mercados asimilaban el pronóstico de ventas de Nvidia , mejor de lo esperado, y se preparaban para el debut en bolsa de Anthropic , considerado una prueba importante para el auge de las inversiones en inteligencia artificial, mientras que el precio del petróleo bajó debido al aumento de las existencias en EEUU.

Ayer, la fabricante de chips más importante del mundo dio a conocer un pronóstico de ventas mejor de lo esperado en medio de la incertidumbre sobre el futuro liderazgo de la empresa.

Sobre ese último punto, su presidente informó a los inversionistas que la empresa de chips de IA no volvería a contratar al cofundador Jensen Huang —considerado por muchos como el rostro del auge de la IA— como director ejecutivo.

El buen balance trimestral ayudó a impulsar a las bolsas asiáticas, las primeras en operar durante la jornada. En China, la bolsa de Shanghái aumentó 0,09%, el Kospi surcoreano saltó 1,99% y el Nikkei 225 japonés avanzó 0,40%. La excepción fue el Hang Seng de Hong Kong , que bajó 0,91%.

Mientras, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500, sube 0,46% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,92%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,21% al alza.

Europa, sin embargo, no acompaña la tendencia, debido a su menor exposición a empresas de IA. El Euro Stoxx sube 0,22%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,07% y el CAC francés sube 0,02%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,38%.

La próxima evaluación del estado del sector de la inteligencia artificial se producirá cuando Anthropic se prepare para fijar el precio de sus acciones más tarde este miércoles, antes de su oferta pública inicial, que podría valorar a la empresa en hasta u$s1,4 billones.

Anthropic será la próxima parada en el rally de la IA.

Las claves en el mercado de bonos, divisas y petróleo

En los mercados de divisas, el índice del dólar, que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de seis monedas, subió un 0,2 % hasta situarse en 103,82, tras haber alcanzado anteriormente el martes su nivel más alto desde que el presidente norteamericano, Donald Trump, anunciara los aranceles en abril de 2025.

Por su parte, el euro alcanzó su mínimo más reciente desde abril de 2025 y, al cierre, bajó un 0,3% a u$s1,096. Por otra parte, el yen se mantuvo estable frente al dólar estadounidense, cotizando a 159,30, aunque cerca de la barrera simbólica de los 160 yenes.

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años bajó 0,6 puntos base, situándose en el 5,095%. El martes, el presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem —quien este año no tiene derecho a voto en las decisiones sobre tasas de interés—, afirmó que la Reserva Federal (Fed) podría necesitar varias subidas de tasas para controlar la inflación y que debería actuar pronto para garantizar que el problema no empeore.

En los mercados petroleros, los futuros del crudo Brent bajaron un 1,4% hasta situarse en 91,82 dólares por barril, tras conocerse datos que mostraban un aumento en las reservas de crudo y combustible de EEUU la semana pasada, aunque el conflicto en curso en el Medio Oriente y las interrupciones en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz limitaron las pérdidas.