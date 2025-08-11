Revelan escalofriantes fotos de la colección de arte en la mansión de Jeffrey Epstein

Fotografías inéditas y documentos muestran objetos perturbadores en su casa de Nueva York, reflejando su obsesión con el poder y lo macabro.

Una reciente investigación expuso fotografías inéditas del interior de la mansión de Jeffrey Epstein en el Upper East Side de Nueva York , dejando al descubierto una colección de arte tan impactante como perturbadora. Estas imágenes inéditas, acompañadas por documentos que detallan los últimos años de Epstein, despertaron un renovado interés en el significado y la función de su colección artística.

El valor simbólico de la colección de Epstein contrasta con su limitado valor económico. Aunque uno de sus marchantes recordó que gastó entre u$s200.000 y u$s300.000 en pinturas y objetos decorativos, un informe de 2022 valoró todo su conjunto en u$s338.804 . Para alguien con varias residencias lujosas (su propiedad en Manhattan tenía 40 habitaciones), esta cifra resulta modesta. Además, destinaba u$s15.000 mensuales solo al almacenamiento, lo que afectaba la recuperación del valor.

Fue The New York Times quien publicó estas impactantes fotografías y documentos, entre ellos, una inquietante escultura femenina de tamaño real, vestida con un vestido de novia auténtico, colgada de una cuerda junto a la escalera principal, símbolo de la atmósfera oscura que impregnaba el lugar.

Además, se muestra el sofisticado sistema de cámaras instalado en varios dormitorios , y la exhibición de fotografías de Epstein junto a figuras como Donald Trump y otros personajes influyentes. Entre los objetos destacados figuran un mapa de Israel dibujado a mano por el ex primer ministro Ehud Barak y un billete de dólar firmado por Bill Gates con la frase: “¡Tenías razón!”. Estos detalles refuerzan la narrativa de un hombre obsesionado con demostrar su cercanía al poder.

Entre las piezas más inquietantes hay filas de ojos protésicos supuestamente hechos para soldados ingleses heridos, esculturas de guerreros africanos desnudos, animales disecados, y un ajedrez con piezas representando a su personal vestido de manera provocativa.

También incluía objetos de diseño como cinco lápices de arquitecto de gran tamaño fundidos en bronce, valorados en u$s10.000 cada uno, y un mural hiperrealista que mostraba a Epstein en una escena carcelaria, del que bromeaba con sus invitados que le recordaba su posible destino.

Obras polémicas y relatos de víctimas

En la sala de masajes colgaba una obra de 4,5 metros que retrataba a niñas desnudas, calificada por una víctima como “artística” y no “pornográfica”. Entre las piezas más perturbadoras está Little Miss Pink Tomato (1995), de Damian Loeb, que muestra a ocho niñas en traje de baño bajo luces de escenario, evocando un concurso infantil. Maria Farmer, víctima de Epstein, recordó que él adquirió esta pintura.

epstein (5) Pieza de arte del artista estadounidense, Damian Loeb. The New York Times

En diferentes propiedades, se encontraron pinturas y fotografías de mujeres y niñas desnudas, como una obra de Limor Gasko subastada en línea por u$s8.500 y una imagen artística de una modelo desnuda en la cama, obra del fotógrafo británico Laurence Sackman. En la isla Little St. James, se reportó un retrato de Epstein junto al papa, probablemente Juan Pablo II.

La obra más infame fue un óleo de Bill Clinton vestido con zapatos rojos, pintado por Petrina Ryan-Kleid, que sugería que Epstein poseía información comprometedora sobre políticos.

epstein (6) Cuadro en el que aparece retratado el expresidente Bill Clinton. ABC

Su exasesor de arte señaló que muchas piezas eran imitaciones, y que Epstein disfrutaba engañando al mundo con arte falso, creyendo que desenmascaraba la falacia del mercado artístico.

La escultura de la mujer colgante, protagonista de las imágenes, simboliza esta mezcla: una obra provocadora que simula arte contemporáneo sin firma reconocida, destinada a transmitir la idea de que su dueño podía permitirse cualquier cosa.