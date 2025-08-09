Nueva York: un adolescente disparó en Time Square y dejó al menos tres heridos

Un joven de 17 años es apuntado como el agresor. El presunto responsable se encuentra detenido y bajo interrogatorio.

Tres personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la madrugada del sábado en la emblemática Times Square, en Nueva York . Según detalló el Departamento de Policía local, el ataque ocurrió alrededor de la 1:20 y habría comenzado tras una discusión verbal del agresor con una de las víctimas.

Los efectivos de seguridad detuvieron en el lugar a un joven de 17 años como presunto autor de los disparos y recuperaron el arma utilizada. Debido a su edad, su identidad no fue revelada y, hasta el momento, no se presentaron cargos.

La escena ocurrió en la intersección de la calle 44 y la Séptima Avenida, en pleno distrito teatral, un popular destino turístico. El shtiroteo fue filmado por los testigos que se encontraban en el lugar del ataque y divulgado en las redes sociales. En el mismo, puede observarse a una multitud huyendo, mientras efectivos de la policía rodeaban a un automóvil y auxiliaban a las víctimas.

Una mujer de 18 años, un hombre de 19 y otro de 65 resultaron heridos por el ataque con un arma de fuego. Tras lo ocurrido, debieron ser trasladados al Hospital Bellevue, donde todos ellos permanecen en condición estable y fuera de peligro.

Este episodio ocurre en un contexto en el que Nueva York registra una baja histórica en la violencia armada: h asta el 3 de agosto, la ciudad reportó la menor cantidad de tiroteos en décadas, con una caída del 23% interanual.

Nueva York: al menos 4 muertos y varios heridos en el tiroteo más letal de los últimos 25 años

Un tiroteo ocurrido el lunes en Midtown, Manhattan, dejó cuatro muertos y un herido grave, en lo que las autoridades consideran el ataque más letal registrado en la ciudad de Nueva York en los últimos 25 años. El autor, identificado como Shane Tamura, de 27 años y oriundo de Las Vegas, se suicidó tras perpetrar el ataque.

Según la Policía de Nueva York, Tamura —quien había trabajado recientemente como guardia de seguridad en un casino— ingresó armado con un rifle de asalto al 345 de Park Avenue poco antes de las 18:30 y abrió fuego contra varias personas. El ataque terminó cuando se quitó la vida en el piso 33 del edificio.

El último episodio de violencia armada con un saldo tan alto de víctimas en la ciudad había ocurrido en 2000, cuando dos hombres armados mataron a cinco personas durante un robo en un local de Wendy’s, en Queens.

Un día antes de la masacre, el alcalde Eric Adams había destacado que la ciudad experimentaba el “menor número de tiroteos y homicidios en la historia registrada”, según citó CNN. “Logramos esa tarea porque si no hay armas en la calle, no se pueden usar para dañar a personas inocentes, y lo logramos”, afirmó.

De acuerdo con datos del Gun Violence Archive, este hecho se convierte en el tiroteo masivo número 254 en Estados Unidos en lo que va del año.