New York: un hombre fue detenido por intentar enviar 850 tortugas a Hong Kong







El individuo pretendía exportar más de 220 cajas etiquetadas como "juguetes de animales de plástico".

Las tortugas fueron interceptadas por las fuerzas del orden en una inspección fronteriza.

Un residente de New York intentó exportar alrededor de 850 tortugas protegidas valoradas en más de u$s1.000.000 de Estados Unidos a Hong Kong, enviándolas en más de 220 cajas etiquetadas como “juguetes de animales de plástico”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Wei Qiang Lin, el ciudadano chino que vivió en Brooklyn, se declaró culpable el lunes en un Tribunal Federal en Nueva York al intentar contrabandear las tortugas de caja oriental y tortugas de caja de tres dedos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Además, Lin envió otros 11 paquetes llenos de reptiles, incluidas serpientes venenosas. El detenido se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión cuando sea sentenciado el 23 de diciembre.

Que ocurrió con las tortugas luego de querer exportarlas a Hong Kong Las tortugas de caja oriental y las tortugas de caja de tres dedos presentan marcas coloridas y son una "característica preciada" en el mercado de mascotas doméstico y extranjero, particularmente en China y Hong Kong, según explicaron los fiscales.

Estas especies, con un valor de mercado estimado de u$s1,4 millones, fueron interceptadas por las fuerzas del orden en una inspección fronteriza. Ahora, se encuentran protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.