Trump retomó sus partidos de golf y fue repudiado por manifestantes: "Dejen de matarnos"

Según la CNN, los agentes del Servicio Secreto encargados de la seguridad presidencial llevaban barbijo, pero Trump y los otros jugadores no. Incluso, Trump conducía su propio carrito y parecía no llevar caddy para transportar los palos y el resto de material.

La última visita a uno de sus campos de golf fue el 8 de marzo en el Trump International Golf Club de West Palm Beach, Florida. La CNN ha contabilizado 357 visitas de Trump a sus propiedades durante su presidencia y 265 viajes a sus clubes de golf.

El pasado domingo Trump llamó a un programa de golf de la NBC y relató: "Lo echo de menos. Llevo sin jugar desde que comenzó este problema que tenemos. No he podido jugar desde hace tiempo. He estado muy ocupado".