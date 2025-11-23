Fatal accidente en Chubut: un camionero murió tras ser arrollado por su propio vehículo en una calle en pendiente + Seguir en









El hombre de 65 años intentó frenar el camión que comenzó a moverse solo en una calle empinada y terminó siendo embestido. Murió horas después en el hospital.

El camión avanzó sin control varios metros hasta chocar contra un nicho de gas y provocar una fuga en el barrio San Martín. LA17

Un hombre de 65 años murió en Comodoro Rivadavia, Chubut, después de que su propio camión lo atropellara en una calle con fuerte pendiente, cuando intentó subirse para detenerlo mientras el vehículo comenzaba a deslizarse sin conductor. Fue trasladado consciente al Hospital Regional, pero su cuadro empeoró y falleció horas después.

La tragedia sucedió el viernes a la mañana en la calle Los Naranjos al 800, en el barrio San Martín. De acuerdo con medios locales, el camión estaba detenido frente a la casa de la víctima, quien se preparaba para comenzar su jornada laboral. En ese momento, la unidad (que permanecía en marcha) empezó a desplazarse por la calle de tierra, marcada por una pronunciada bajada.

720 (1) Testigos contaron que el conductor intentó subirse para frenarlo, pero perdió el equilibrio y terminó siendo arrollado por la pesada estructura. Vecinos fueron los primeros en asistirlo, mientras pedían de urgencia una ambulancia.

El hombre fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde quedó internado en observación. Aunque ingresó consciente, su estado se agravó con el paso de las horas. El sábado, las autoridades confirmaron su fallecimiento.

El camión siguió avanzando y provocó una fuga de gas Tras embestir al conductor, el camión continuó avanzando sin control varios metros más. El recorrido terminó cuando chocó contra el nicho de gas de una vivienda, lo que generó una fuga inmediata y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

Bomberos y personal especializado trabajaron en la zona, donde se cortó preventivamente el suministro de gas durante varias horas. Vecinos del sector debieron permanecer fuera de sus casas hasta que la situación fue controlada. chubut accidente diario cronica La Justicia investiga cómo comenzó el movimiento del camión La investigación policial intenta establecer qué provocó el desplazamiento del vehículo. Entre las hipótesis se evalúa una posible falla mecánica, un error involuntario o algún factor externo que haya puesto en marcha el camión. Peritos continuarán trabajando en la zona para determinar qué desencadenó la maniobra que terminó con una muerte y un amplio operativo de seguridad en el barrio.

