En medio de un clima tenso, Bandana volvió a los escenarios

En los últimos meses, las tensiones internas habían quedado expuestas tras la situación de violencia de género que atravesó Lourdes y la denuncia posterior de Lissa.

Bandana volvió a los escenarios a 25 años de su debut.

Bandana volvió a los escenarios y lo hizo en medio de un clima tenso que, hasta horas antes del show, despertó polémica. El grupo hizo su primer presentación antes de la gira por sus 25 años y, a pesar de algunas rispideces, se mostró más unido que nunca.

Según contó May Martorelli en el programa Arriba Argentinos (el trece), el fandom venía pendiente de las tensiones entre las integrantes de Bandana

“Ellas triunfaron porque todo salió como tenía que salir. El fandom venía con miedo porque la pregunta era ‘¿llegan al domingo con todo este bolonqui interno que hay? Llegaron”, aseguró la periodista al repasar el detrás de escena del esperado reencuentro.

Cómo fue el regreso de Bandana El show formó parte de la fiesta L.A.T.M. +35, organizada por el DJ Tommy Muñoz, y funcionó como antesala del aniversario del grupo surgido de Popstars en 2001.

Desde temprano, las redes de las integrantes mostraron ensayos, maquillaje, recuerdos y mensajes de entusiasmo, con Lowrdez repitiendo su es hoy como anticipo del clima que se viviría en Moscú. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PtcRecargado/status/1992802776699810029&partner=&hide_thread=false Finalmente BANDANA pudo hacer su show y acá te dejamos algunos fragmentos del mismo

Te Gustó ? pic.twitter.com/TeJY5mwLjs — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) November 24, 2025 La apertura combinó "12 horas" con "Sweet Dreams" y dio paso a una seguidilla de clásicos como "Maldita Noche", "Muero de Amor", "Guapas", "Nadie Como Yo" y un final en alto con "Llega la Noche". Las fanáticas y los fanáticos, muchos de ellos seguidores desde 2001, respondieron con euforia a cada canción y celebraron la fidelidad de las coreografías originales, ajustadas con algunos cambios pero ejecutadas con precisión.

