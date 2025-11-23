Italia se consagró tricampeón de la Copa Davis

El combinado italiano, de la mano de Matteo Berrettini y Flavio Cobolli logró imponerse por 2-0 ante España, sin necesidad de llegar al partido de dobles.

Por tercer año consecutivo, Italia se quedó con la Copa Davis y sumó de esta manera la cuarta "ensaladera" de su historia. Sin la figura del equipo, Jannik Sinner , lograron imponerse ante España por 2-0 de la mano de Matteo Berrettini y Flavio Cobolli en singles, quienes derrotaron a Pablo Carreño Busta y Jaume Munar, respectivamente.

Con estos resultados, no hizo falta llegar al cruce de dobles, que iba a enfrentar a Bolelli y Vavassori del lado de Italia y a Pedro Martínez y Marcel Granollers como representantes españoles.

La serie concluyó con el partido de Cobolli y Munar , que concluyó 1-6, 7-6 (5) y 7-5. El jugador de 23 años se hizo fuerte en Bolonia como anfitrión y logró reponerse de un duro primer set en el que el español lo borró completamente de la arena y parecía que se quedaría con el triunfo para igualar la serie de manera sencilla .

No obstante, el número 22 se hizo fuerte en la adversidad y logró sobrevivir. De la misma manera había conseguido una impresionante remontada en las semifinales, donde salvó siete puntos de partido para alcanzar el cotejo decisivo por el título.

Antes, Mateo Berrettini demostró frente a Pablo Carreño Busta su potencia y gran servicio para quedarse con un contundente 6-3 y 6-4 que le dio el primer punto y la posibilidad de acariciar el título a los de azul.

El tenista romano supo ser el sexto en el ranking ATP, actualmente ocupa el puesto 56, y fue finalista en Wibledon 2021, dejando notar su capacidad y experiencia en este tipo de encuentros, pero las lesiones no le permitieron demostrar todo su potencial con continuidad.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz no jugaron la fase final de la Copa Davis

Los italianos no contaban con su arma más poderosa Jannik Sinner, segundo mejor jugador del mundo según el ranking ATP, aunque España tampoco contó para el Final 8 con Carlos Alcaraz, líder del ranking.

Italia llegaba con las recientes conquistas en 2023 y 2024 en la espalda y buscaba poner presión sobre su rival, mientras que España intentaba poder alzarse con la séptima Ensaladera en su historia, título que se le resiste desde 2019 en Madrid.