Una explosión frente al Palacio de Justicia de Damasco dejó al menos nueve muertos y 22 heridos en Siria + Agregar ámbito en









Las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad y continúan investigando quién estuvo detrás del atentado.

La explosión se produjo en una zona frecuentada por jueces, fiscales y abogados. Hasta el momento, ningún grupo se atribuyó el ataque.

Una explosión en Damasco, Siria, dejó al menos seis muertos y 22 heridos, en una cafetería lindante con el Palacio de Justicia de la ciudad capitalina. El hecho ocurrió este jueves antes del mediodía, luego de que un artefacto casero fuera colocado en el lugar.

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El Ministerio de Salud informó a través de la televisión oficial siria, Al Ijbariya, el número actual de víctimas, que el hecho no ha sido reivindicada por ningún grupo y que el suceso se dio en la zona de Hiyaz, en la capital siria.

Las Fuerzas de Seguridad Interna establecieron un perímetro de seguridad para dar acceso a una decena de ambulancias en el barrio cercano al Palacio de Justicia de Damasco, donde frecuentan abogados, jueces y fiscales.

Por su parte, la agencia nacional de noticias siria, SANA, señaló que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los motivos de la explosión y su autoría.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo tras el atentado Según constató EFE sobre el terreno, equipos de la Defensa Civil también fueron desplegados en la zona, mientras que las fuerzas de seguridad cerraron los accesos y bloquearon la circulación en las calles que rodean el lugar de la explosión para facilitar las tareas de los equipos de emergencia y de los investigadores.

El gobernador de Damasco, Maher Marwan, aseguró que las próximas diligencias permitirán esclarecer lo ocurrido y advirtió que "todos aquellos que hayan derramado sangre siria recibirán su castigo". Además, sostuvo que "hay fuerzas que acechan la estabilidad de la región y tratan de socavar la seguridad", aunque evitó responsabilizar a algún grupo en particular. El atentado se produjo el mismo día en que el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, realiza una visita oficial al Líbano con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países, en medio de un contexto de creciente tensión en la región.

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