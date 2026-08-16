El volcán Etna registró una nueva fase de actividad explosiva y mantiene la alerta aérea en naranja

El organismo italiano informó que el incremento de la actividad interna se mantiene en valores elevados y continúa bajo monitoreo permanente desde el Observatorio Etneo, con sede en Catania.

El volcán Etna , ubicado en la isla italiana de Sicilia, registró una nueva fase de intensa actividad explosiva en el cráter Vorágine, en medio de un incremento del temblor volcánico asociado a la dinámica del magma en el interior del edificio volcánico.

Según informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) , el temblor volcánico continúa aumentando y se mantiene en niveles muy elevados , de acuerdo con los datos registrados por el sistema de vigilancia permanente del Observatorio Etneo, con sede en Catania.

El organismo explicó que este indicador permite monitorear la energía presente en los conductos magmáticos internos y detectar cambios en la actividad del volcán. El incremento se mantiene en valores altos y coincide con la nueva fase de actividad explosiva observada en el cráter Vorágine.

Pese al repunte de la actividad, el nivel de alerta para la aviación Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA) permanece por el momento en naranja , según el último aviso emitido por el INGV.

El organismo italiano informó que el incremento de la actividad interna se mantiene en valores elevados y continúa bajo monitoreo.

El sistema VONA utiliza un código de colores para advertir a las autoridades aeronáuticas sobre la presencia o posible emisión de ceniza volcánica , que puede representar un riesgo para las operaciones aéreas.

El nivel naranja corresponde a una actividad volcánica elevada o en proceso de intensificación, por lo que requiere especial atención y seguimiento por parte de las autoridades vinculadas al tráfico aéreo.

El Etna, con una altura aproximada de 3.300 metros, es uno de los volcanes más activos de Europa y registra con frecuencia episodios eruptivos y explosivos debido a su intensa actividad volcánica.

Suspendieron más de 700 vuelos por la erupción del volcán Etna en Italia

La erupción del volcán Etna provocó la cancelación de cientos de vuelos en Sicilia y generó nuevas complicaciones en el transporte aéreo de la región. La situación afecta especialmente a Catania, cuya cercanía con el volcán dificulta las operaciones.

En concreto, alrededor de 400 vuelos de salida fueron cancelados y otros 52 serán suspendidos durante este miércoles, según la información de la autoridad de aviación civil. Además, más de 250 operaciones fueron reprogramadas hacia otros aeropuertos: más de 100 fueron desviadas a Comiso desde el inicio de la emergencia, unas 50 a Palermo durante la jornada de ayer y otras 22 a Trapani.