El dictador sirio Bashar al Assad fue sentenciado a muerte en ausencia

El exmandatario fue condenado junto a su hermano por crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante el conflicto sirio.

Bashar al-Assad gobernó Siria durante décadas antes de ser derrocado tras una ofensiva rebelde en diciembre de 2024.

El dictador sirio Bashar al-Assad fue condenado a muerte en ausencia por un tribunal de Damasco, que lo declaró responsable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante los 14 años de conflicto en Siria. La sentencia también alcanzó a su hermano menor y constituye la primera condena contra Assad o integrantes de su círculo íntimo desde la caída de su régimen.

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El fallo fue dictado este martes por el Cuarto Tribunal Penal de Damasco , en un proceso que marca un punto de inflexión tras el final de las cinco décadas de poder de la familia Assad. El expresidente no estuvo presente durante la audiencia debido a que se encuentra fuera del país.

“ Bashar Assad utilizó organismos estatales para cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ”, declaró el juez Fakhareddine al-Aryan durante una sesión judicial transmitida en directo por la televisión estatal.

El conflicto sirio, iniciado hace 14 años tras la represión de las protestas contra el gobierno, dejó cerca de medio millón de muertos y provocó una de las crisis humanitarias más graves de las últimas décadas.

La guerra civil siria comenzó después de la represión de las protestas antigubernamentales y dejó cerca de medio millón de muertos.

Las condenas representan las primeras sentencias contra Assad o miembros de su círculo más cercano desde que el dominio de la familia sobre Siria terminó con el derrocamiento del mandatario.

También fue condenado un primo de Assad

En el mismo expediente, el tribunal condenó a muerte a Atef Najib, primo materno de Bashar al-Assad. El exgeneral de brigada fue declarado culpable de haber supervisado la represión en la provincia sureña de Daraa, un episodio que terminó convirtiéndose en uno de los principales detonantes del levantamiento contra el gobierno.

Najib compareció ante un tribunal en Siria este martes. En medio de un fuerte operativo de seguridad, permaneció dentro de una jaula y vestido con un uniforme de prisionero mientras el juez daba a conocer la sentencia.

Atef Najib fue condenado por su papel en la represión de las protestas que comenzaron en Daraa en 2011.

Al mismo tiempo, una multitud se reunió frente al tribunal ubicado en el centro de Damasco para seguir de cerca el desarrollo de la audiencia y conocer el veredicto.

Najib había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en abril de 2011. Posteriormente fue detenido y se convirtió en uno de los funcionarios de más alto rango del antiguo régimen en ser llevado ante la Justicia.

El origen de las protestas en Daraa

Atef Najib fue jefe de la Rama de Seguridad Política en Daraa durante 2011, cuando ocupaba el rango de general de brigada del ejército sirio bajo el gobierno de Assad.

Durante su gestión, más de una docena de adolescentes fueron detenidos y torturados después de pintar grafitis contra el gobierno en una pared escolar de la provincia.

El episodio provocó una fuerte reacción social y se transformó en un detonante de protestas masivas contra las políticas represivas de las fuerzas de seguridad de Assad.

La condena contra Assad es la primera sentencia dictada contra el exmandatario o integrantes de su círculo íntimo desde el final de su régimen.

Las manifestaciones fueron reprimidas violentamente por las autoridades y, con el paso del tiempo, derivaron en una guerra civil que se extendió durante 14 años. El conflicto finalmente terminó con una ofensiva rebelde relámpago que provocó la caída del gobierno de Assad.

Assad huyó a Rusia tras la caída de su gobierno

Después del derrocamiento del gobierno en diciembre de 2024, Bashar al-Assad y su hermano Maher abandonaron Siria y huyeron a Rusia, donde recibieron asilo político.

Desde entonces, los nuevos gobernantes sirios han solicitado a Rusia la entrega de los hermanos Assad para que puedan responder ante la Justicia por los crímenes atribuidos al antiguo régimen.

Maher Assad había sido comandante de la 4ª División Blindada del ejército sirio, una unidad que activistas de la oposición acusaron de asesinatos, torturas, extorsión y narcotráfico.

Los hermanos Bashar y Maher Assad huyeron a Rusia después de la caída del gobierno sirio y recibieron asilo político.

Además, según las denuncias de los opositores al régimen, la división contaba con sus propios centros de detención y estuvo vinculada a distintas acciones represivas durante el conflicto.

La condena dictada ahora contra Bashar al-Assad y su hermano constituye, de esta manera, uno de los primeros pasos judiciales contra la antigua cúpula del régimen después de más de una década de guerra y de la posterior caída de la familia que gobernó Siria durante cinco décadas.