Una flota de activistas que busca romper el bloqueo de Israel en Gaza denunció ataques con drones en sus barcos

Sucedió en aguas de Grecia y detallaron sobre "drones no identificados e interferencias en las comunicaciones". Al menos 14 embarcaciones, de un total de 50, fueron afectadas.

Activistas que participan en una flota que busca romper el bloqueo de Israel en Gaza denunció este miércoles que algunos de sus barcos fueron atacados por drones durante la noche mientras navegaban al sur de Grecia .

Se trata de la Flotilla Global Sumud, que afirmó haber sido atacada durante la noche por "drones no identificados e interferencias en las comunicaciones". También detallaron que oyeron “al menos 13 explosiones” en y alrededor de varios barcos de la flotilla.

Los activistas publicaron un breve video en la cuenta de redes sociales de la flotilla que mostraba lo que parecía ser una explosión en o cerca de una de las embarcaciones.

Por su lado, la guardia costera de Grecia no reportó ninguna llamada de auxilio mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) tampoco respondieron de inmediato a las preguntas sobre el ataque.

La ayuda llegó de Italia, que condenó el ataque y activó una fragata de la marina para que estuviera disponible en posibles operaciones de rescate, según el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto.

El funcionario dijo que la fragata Fasan de la Marina italiana, que navegaba al norte de Creta, "ya se dirigía hacia el área para posibles operaciones de rescate".

"En una democracia, las manifestaciones y formas de protesta también deben ser protegidas cuando se llevan a cabo de acuerdo con el derecho internacional y sin recurrir a la violencia", dijo Crosetto.

La vocera de la Comisión Europea Eva Hrncirova dijo que “la libertad de navegación bajo el derecho internacional debe respetarse (...) De modo que (..) ningún uso de la fuerza contra la flotilla es aceptable” a la par de que respetan "el compromiso humanitario" de la flota.

Greta Thunberg cree que el ataque es "una intimidación"

La activista sueca Greta Thunberg iba a bordo de uno de los barcos y calificó los ataques como una "táctica de intimidación". Instó a los seguidores de la flotilla a centrarse en Gaza en lugar de en los activistas que navegan en el mar Mediterráneo.

“Éramos conscientes de los riesgos de este tipo de ataques y eso no es algo que nos vaya a detener”, dijo en una transmisión en vivo el miércoles por la mañana.

Un activista italiano en la flotilla, Simone Zambrin, dijo que los drones "llevan días volando sobre nuestras cabezas" y el miércoles "lanzaron dispositivos a nuestros barcos, dañando tanto las velas como la audición de algunos de nuestros tripulantes".

“Lo esperábamos porque es una retórica que forma parte de lo que Israel está tratando de hacer con respecto a misiones como la nuestra”, dijo Zambrin y agregó que "intenta infundir miedo porque teme nuestra llegada".

La flotilla, que según los organizadores reúne unas 50 embarcaciones y participantes de docenas de países, lleva una cantidad simbólica de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos y medicinas, para los palestinos en Gaza.

El Ministerio israelí de Exteriores acusó a los organizadores de tener vínculos con Hamás —una acusación que los organizadores rechazan—, y dice que propuso que los activistas descarguen su ayuda en el puerto israelí de Ashkelon para que sea transportada a Gaza.

“Israel no permitirá que las embarcaciones entren en una zona de combate activa y no permitirá la violación de un bloqueo naval legal”, dijo la cartera el lunes. "