Vacunas, apuro y tropiezos

La demora fue anunciada ayer por el Ministerio de Sanidad de España y por y la farmacéutica estadounidense, al día siguiente de que numerosos países de la Unión Europea (UE) acogieran con esperanza las primeras vacunas contra el mal que hasta la fecha contagió a más de 80 millones de personas en todo el mundo y mató a más de 1,76 millones.

“Debido a un problema logístico menor, hemos reprogramado un número limitado de nuestras entregas. El problema logístico ha sido resuelto, y esas entregas están siendo ahora despachadas”, señaló Andrew Widger, director de Relaciones con Medios Internacionales en Pfizer, descartando problemas en la producción de las vacunas.

l El reto de la cadena de frío

Fráncfort - Algunos distritos alemanes no usarán las vacunas de Pfizer y BioNTech contra el covid-19 que recibieron el último fin de semana por sospechas sobre una posible interrupción de la cadena de frío durante su reparto.

“Había dudas sobre si la cadena de frío se mantuvo todo el tiempo”, dijo el administrador del distrito de Lichtenfels, Christian Meissner, en relación con las dosis recibidas de la primera vacuna que se ha empezado a distribuir internacionalmente.

“BioNTech dijo que es probable que las vacunas estén bien, pero eso no es suficiente”, señaló, agregando que las dosis no serán usadas para no golpear la confianza de la población. Un portavoz del distrito de Lichtenfels dijo que las afectadas fueron mil dosis destinadas para su uso en Lichtenfels, Coburgo, Kronach, Kulmbach, Hof, Bayreuth y Wunsiedel, en el norte de Baviera.

l Un insólito error en Alemania

Berlín - El inicio de la campaña de vacunación contra el covid-19 en Alemania se vio empañado por un incidente en el norte del país, donde ocho trabajadores de un geriátrico recibieron sobredosis.

Autoridades del distrito de Pomerania Occidental-Rügen dijeron que empleados en la ciudad de Stralsund recibieron el domingo cinco veces la dosis recomendada de la vacuna de BioNTech-Pfizer. Cuatro fueron internados para observación después de desarrollar síntomas similares a los de la enfermedad.

“Lamento profundamente el incidente. Este caso se debe a errores individuales. Espero que todos los afectados no sufran ningún efecto secundario grave”, declaró el jefe de distrito Stefan Kerth en un comunicado. Las autoridades locales recordaron que BioNtech había suministrado dosis mayores en el estudio de Fase 1 sin consecuencias graves.