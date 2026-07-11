Chile: José Antonio Kast busca una reforma económica en medio de la desacreditación a su gestión + Agregar ámbito en









La propuesta del presidente chileno ingresó al Senado y busca una baja de impuestos a empresas, subsidios al empleo e incentivos bursátiles.

Kast alcanzó un 60% de rechazo en su imagen. Emol

Con tan solo cuatro meses en la presidencia de Chile, José Antonio Kast busca concretar su "megarreforma", con una fuerte impronta de medidas tributarias. En el medio del debate parlamentario, continúa el deterioro de la imagen del Presidente.

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La propuesta del presidente chileno ingresó al Senado y busca una baja de impuestos a empresas, subsidios al empleo e incentivos bursátiles, pero en simultáneo la imagen del mandatario cae por el costo político de algunas de sus medidas (como la suba de combustibles o el desempleo), las dificultades económicas y deterioro de su imagen como líder nacional.

Esa caída en la imagen presidencial quedó expresada en las principales consultoras de opinión de Chile. Una de ellas, Cadem, registró una percepción negativa de Kast del 60%, contra un 37% de aprobación. Por su parte, la firma Criteria relevó un 35% de apoyo contra un 53% de rechazo.

Kast y Milei, una alianza regional que puede afianzarse. El plan impositivo de Antonio Kast Una de las metas de gestión de Antonio Kast es su llamado Plan de Reconstrucción Nacional, conocido como la megarreforma, un proyecto de ley que incluye una serie de medidas económicas, tributarias, y laborales cuya aprobación ahora está en manos del Senado. Dentro de esa megarreforma hay un controvertido paquete tributario que incluye, entre otras cosas, una reducción al impuesto que pagan las utilidades de una empresa desde un 27% a un 23% de manera gradual.

Aunque la baja de impuestos significa menores ingresos fiscales en un contexto de recursos escasos, la administración de Kast defiende la medida como un estímulo para que las compañías aumenten la inversión, creen puestos de trabajo y dinamicen el crecimiento económico.

"Esto no es un impuesto que baja para los ricos. Es un impuesto que baja para las empresas, para que tengan más dinero para invertir", dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al justificar el descenso de tributación de las empresas. "El problema no es recaudar más, sino crecer", agregó. El gobierno sostiene que uno de sus objetivos centrales es impedir que el Estado gaste más de lo que puede, aunque el camino no parece tan sencillo: hace poco, debió pedirle al Congreso permiso para ampliar el límite de endeudamiento en más de un 30%. Para disminuir el déficit fiscal, Kast puso en marcha su propia motosierra de recortes al estilo chileno: con la bandera de la "austeridad y la eficiencia" del gasto público, el gobierno anunció recortes cercanos a los u$s2.000 para estabilizar las finanzas.