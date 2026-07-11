Venezuela estima que necesitará 25.000 viviendas para los damnificados del doble terremoto de junio + Agregar ámbito en









El presidente de la Asamblea Nacional precisó que la cifra oficial de muertos por los sismos asciende a 4.333 personas. El funcionario adelantó que la semana próxima se entregarán las primeras 200 casas del plan de reconstrucción.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, de Venezuela. EFE

El gobierno venezolano calculó que al menos 25.000 viviendas serán necesarias para las personas que perdieron sus casas por los terremotos del 24 de junio, según la estimación difundida este sábado por Rodríguez durante una rueda de prensa. El titular del Parlamento informó que la cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terremotos es de 4.333, frente al balance anterior de 4.118 muertos y 16.740 heridos, que se mantuvo sin variaciones en el reporte del fin de semana.

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El funcionario aseguró que su hermana y presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas la próxima semana, aunque no ofreció mayores precisiones sobre el cronograma completo del plan habitacional. Según indicó, el número de personas sin vivienda, que hasta el momento ronda las 18.000, seguramente va a aumentar a medida que avance el proceso de inspección de los edificios dañados por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

Rodríguez explicó que se están realizando estudios geológicos y de suelo para determinar dónde y cómo construir las nuevas viviendas, y precisó que los terrenos elegidos se ubican en zonas planas, al pie de montañas o en mesetas aptas para el aplanamiento. El gobierno dispuso de más de 40 terrenos en La Guaira, unos 584.000 metros cuadrados, para la construcción de las nuevas casas, en áreas alejadas de la costa, donde cientos de edificios resultaron dañados y más de 180 colapsaron por completo.

Gestiones para liberar fondos en el exterior El funcionario también se refirió a las gestiones de Delcy Rodríguez para conseguir financiamiento externo destinado a la reconstrucción. Según detalló, la mandataria encargada mantiene conversaciones con países como Estados Unidos y Brasil, además de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con el objetivo de acelerar el acceso a recursos. Delcy Rodríguez envió además una carta al rey británico Carlos III solicitando la liberación de reservas de oro venezolano retenidas en el Banco de Inglaterra, con destino al proceso de recuperación tras la catástrofe.

Esta semana, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, señaló desde La Guaira que el plan del gobierno venezolano, con apoyo de Naciones Unidas, contempla entre otras medidas el envío de viviendas prefabricadas para atender la emergencia habitacional. El Ejecutivo continúa además con un proceso de inspección de inmuebles para determinar el alcance final de los daños y la cantidad definitiva de familias que requerirán una nueva vivienda.

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