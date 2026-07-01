Habló la madre de Lucas, el niño argentino desaparecido en Venezuela tras los terremotos: "Siento que está vivo"

El menor estaba junto a sus tíos en un edificio de La Guaira. Ya son casi 2.000 los muertos por los sismos.

Mientras continúa la intensa búsqueda de argentinos tras los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela , la madre de Lucas Gámez, el niño de 8 años desaparecido en La Guaira , aseguró que mantiene intacta la esperanza de encontrarlo con vida. "Siento que está vivo" , expresó con emoción en medio del dramático operativo de rescate.

El menor permanecía junto a sus tíos en un edificio de La Guaira cuando se produjo el derrumbe. Su madre, Blancalinda Martínez Colorado , explicó que lo había dejado allí para pasar el feriado nacional y que, desde entonces, no volvió a tener noticias sobre su paradero.

Según relataron algunos sobrevivientes, la familia vivía en el segundo piso del edificio. Sin embargo, ese día el ascensor destinado a los pisos pares no funcionaba, por lo que utilizaron el correspondiente a los impares . Esa situación generó incertidumbre sobre el lugar exacto en el que se encontraba Lucas cuando ocurrió el colapso de la estructura.

En diálogo con el canal C5N, la mujer recordó cómo vivió las primeras horas tras el sismo. "Yo estaba muy cerca de acá y como se sintió muy fuerte pensé que Lucas había estado más resguardado que yo , sin imaginar que era todo lo contrario", contó.

La madre de Lucas pidió una cadena de oración por su hijo.

La madre explicó que inmediatamente sintió que algo grave había sucedido. "Me desesperé, empecé a tener sensación de que algo estaba pasando", relató.

Al llegar al lugar, el panorama fue devastador. "Estaba todo muy colapsado, no podíamos entrar, hice varios kilómetros y cuando llegué al edificio no podía creerlo. Esa noche me quedé ahí a dormir frente a los escombros. Le grité y sentí respuesta de él y otras personas. Lo llamaba por su nombre y lo escuchaba quejarse. Era la voz de un niño", afirmó.

Pese al paso de las horas, la mujer sostuvo que no perdió la esperanza y volvió a pedir una cadena de oración para encontrar a su hijo.

"Yo creo que está vivo, estoy desesperada. Lo único que pido es que se mantengan las oraciones. Ayer no me sentía como para dar notas. Lucas ama Argentina, es su país", manifestó.

Argentina ampliará la asistencia humanitaria en Venezuela

En paralelo, el Gobierno nacional confirmó que reforzará el operativo de ayuda destinado a las zonas afectadas por los terremotos que golpearon el norte de Venezuela desde el miércoles pasado.

Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier informó que seis ciudadanos argentinos fallecieron, mientras que todavía existen ocho pedidos de búsqueda de compatriotas desaparecidos y una persona permanece internada.

"Se va a reforzar la asistencia argentina en territorio venezolano con el envío de una nueva carga en avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que incluirá cinco piletones de agua, un generador, un equipo sanitario, carpas, una cocina de campaña y material de comunicaciones. También se sumarán dos perros de búsqueda con sus guías. Además viajarán 38 efectivos para ampliar las capacidades argentinas en el terreno", detalló el funcionario.

Argentina ya envió aeronaves, especialistas, medicamentos, equipamiento y personal de rescate, convirtiéndose en uno de los países latinoamericanos que más colaboración aportó para asistir a las víctimas de la tragedia.