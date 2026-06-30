Terremotos en Venezuela: ya son 1.943 los muertos y continúa la búsqueda de sobrevivientes

El último balance oficial también informó más de 10.000 heridos. La Guaira sigue como una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

La Guaira es una de las zonas más golpeadas por los terremotos en Venezuela.

La cifra de víctimas fatales por los terremotos que golpearon a Venezuela ascendió a 1.943 muertos , según el último balance oficial difundido este martes. Además, las autoridades informaron 10.571 heridos , 15.866 damnificados y más de 22.000 personas que permanecen bajo atención médica .

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5 , provocaron graves daños en distintas zonas del país, aunque el estado de La Guaira continúa como uno de los puntos más críticos de la emergencia. Allí, las autoridades declararon la zona de desastre y mantienen un amplio operativo de seguridad, asistencia y rescate.

En paralelo, los equipos especializados siguen trabajando entre los escombros para intentar encontrar sobrevivientes. De acuerdo con el reporte oficial, hasta el momento fueron rescatadas 6.461 personas , mientras continúa la búsqueda de víctimas en edificios colapsados y viviendas destruidas.

A cinco días de la tragedia, Venezuela reforzó las tareas de búsqueda con maquinaria pesada, personal especializado y asistencia internacional. Según la última actualización, más de 3.600 rescatistas de 30 países se sumaron a los trabajos en las zonas afectadas.

La Organización de las Naciones Unidas advirtió que la cantidad de desaparecidos podría llegar a 50.000 personas , una estimación que refleja la magnitud del desastre y la dificultad de acceder a sectores donde todavía hay estructuras inestables o caminos bloqueados.

El impacto material también es severo: la NASA estimó que más de 58.000 edificios quedaron destruidos, mientras que en La Guaira se calcula que los terremotos dejaron alrededor de 1,2 millones de toneladas de escombros.

El Gobierno confirmó que aún hay 8 argentinos desaparecidos

El Gobierno confirmó este martes que todavía hay ocho ciudadanos argentinos desaparecidos tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela y que ya dejaron cientos de víctimas fatales. Además, informó que seis argentinos murieron y que otro permanece internado.

La actualización fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien también detalló el operativo de asistencia humanitaria desplegado por la Argentina desde el inicio de la emergencia.

Durante una conferencia de prensa, Ravier brindó un nuevo balance sobre la situación de los argentinos afectados por el desastre.

"A su vez, la misión especial humanitaria y consular de la Cancillería argentina, desplegada en Venezuela desde el 27 de junio, sigue desarrollando sus tareas de asistencia y acompañamiento a los argentinos afectados y a sus familiares. De acuerdo a la información obtenida, lamentamos informar que han fallecido seis ciudadanos argentinos. Hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero, y una persona se encuentra hospitalizada", señaló.

El funcionario agregó que el Estado argentino recibió 235 solicitudes a través de correo electrónico y teléfonos de emergencia para asistir a ciudadanos afectados. "El Gobierno nacional acompaña a sus familias y seres queridos en este doloroso momento. Los funcionarios nacionales ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares y también con aquellos que solicitaron la búsqueda de personas", indicó.