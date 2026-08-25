Venezuela elevó a más de 6.500 la cifra de muertos por los terremotos

El gobierno interino actualizó el balance de víctimas y reportó más de 25.000 viviendas inhabitables en La Guaira.

Los terremotos del 24 de junio dejaron miles de víctimas y provocaron graves daños estructurales en el norte de Venezuela.

El gobierno interino de Venezuela elevó a 6509 la cantidad de fallecidos por los dos terremotos que devastaron el norte del país hace exactamente dos meses. El nuevo balance incorpora 71 víctimas al registro anterior, mientras familiares y voluntarios continúan buscando cuerpos entre los escombros en La Guaira.

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El nuevo número fue difundido este lunes por las autoridades venezolanas y representa una actualización del registro oficial, que hasta ahora contabilizaba 6438 fallecidos . De esta manera, el balance aumentó en 71 víctimas y alcanzó las 6509 personas muertas.

Los terremotos ocurrieron el 24 de junio , cuando dos movimientos sísmicos consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, golpearon principalmente el norte de Venezuela. El impacto más fuerte se concentró en el estado costero de La Guaira , donde al menos 190 edificios se desplomaron.

A dos meses de la tragedia, las tareas de búsqueda todavía no finalizaron. Voluntarios y familiares permanecen en La Guaira y continúan trabajando entre los restos de las construcciones derrumbadas para intentar localizar los cuerpos de personas que aún no pudieron ser recuperadas.

La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos, con al menos 190 edificios derrumbados.

Pese a la actualización del número de fallecidos, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez todavía no difundió una cifra oficial de desaparecidos . La ausencia de ese dato mantiene abierta la incertidumbre para numerosas familias que siguen esperando información sobre sus seres queridos.

La situación también se extiende a quienes perdieron sus viviendas. De acuerdo con el último balance, 25.240 casas permanecen inhabitables como consecuencia de los daños provocados por los terremotos y las posteriores condiciones de riesgo.

Ante el peligro de nuevos derrumbes, las autoridades realizaron en La Guaira varias implosiones controladas de edificios que habían quedado seriamente afectados y presentaban riesgo de colapso.

Las autoridades venezolanas realizaron implosiones controladas para derribar edificios que quedaron en riesgo de colapso.

Miles de damnificados continúan en campamentos

Mientras avanzan las tareas de reconstrucción, miles de damnificados permanecen en campamentos temporales instalados tras los terremotos. Las condiciones en estos lugares continúan siendo precarias y se agravaron por las fuertes lluvias registradas durante las últimas semanas.

La emergencia habitacional se mantiene como uno de los principales desafíos para las autoridades venezolanas. Hasta el momento, el gobierno informó la entrega de 335 viviendas a personas afectadas, una cifra todavía muy por debajo del objetivo anunciado para este año.

Las autoridades habían prometido entregar 4000 viviendas durante 2026 para atender a quienes quedaron sin hogar después de los terremotos. Por ahora, las unidades entregadas representan una parte reducida de esa meta, mientras una gran cantidad de familias continúa a la espera de una solución habitacional.

Dos meses después de los movimientos sísmicos, La Guaira continúa concentrando buena parte de las consecuencias de la catástrofe. La búsqueda de cuerpos, la situación de las viviendas inhabitables y la permanencia de damnificados en campamentos mantienen vigente una emergencia que todavía no logró cerrarse.