Los desastres naturales causaron pérdidas por u$s100.000 millones en el primer semestre

El terremoto de Venezuela fue el evento más costoso del semestre, alcanzando los u$s20.000 millones. Swiss Re advirtió que huracanes e incendios podrían elevar las pérdidas durante la segunda mitad del año.

Las pérdidas económicas provocadas por desastres naturales en todo el mundo alcanzaron los u$s100.000 millones durante el primer semestre de 2026. Según las cifras relevadas, el terremoto registrado en Venezuela fue el evento que generó el mayor impacto económico en ese período.

Los números surgen de un informe de la reaseguradora Suiza Swiss Re. El monto representa una caída de más de un tercio frente al mismo período de 2025 y se ubicó un 10% por debajo del promedio de los últimos diez años, que publica cada semestre una estimación de los daños y costos para la industria aseguradora global.

Durante los primeros seis meses del año, las compañías de seguros debieron afrontar u$s42.000 millones por catástrofes naturales . Se trata del nivel más bajo desde "el primer semestre de 2020", señaló Swiss Re en un comunicado.

El monto fue un 16% inferior al promedio de la última década y quedó muy por debajo del registrado en el primer semestre de 2025. En ese período, los costos para las aseguradoras habían ascendido a u$s91.000 millones, impulsados principalmente por los incendios forestales en Los Ángeles .

El monto representa una caída de más de un tercio frente al mismo período de 2025 y se ubicó un 10% por debajo del promedio de los últimos diez años.

El terremoto de Venezuela fue, en términos económicos, el desastre natural más costoso del primer semestre de 2026. Swiss Re calculó sus pérdidas en u$s20.000 millones.

No obstante, "solo una pequeña parte de los daños" podría estar asegurada, debido a la baja tasa de cobertura existente en el país. La reaseguradora aclaró que todavía no dispone de una estimación sobre cuánto de esas pérdidas deberá ser absorbido efectivamente por las compañías de seguros.

La advertencia para el segundo semestre

Sin embargo, Swiss Re mantiene una postura cautelosa de cara a la segunda mitad del año, debido a la posibilidad de que los huracanes y los incendios forestales eleven nuevamente las pérdidas. El responsable de la cobertura de desastres naturales de la reaseguradora, Balz Grollimund, destacó en el comunicado que "un primer semestre menos costoso no significa que el riesgo haya desaparecido".

"Un huracán, un terremoto o un gran incendio forestal pueden cambiar rápidamente el panorama", advirtió el ejecutivo. En ese sentido, mencionó los "recientes incendios forestales en Europa" como una señal de que "las condiciones más cálidas y secas aumentan la probabilidad" de grandes incendios.

La evolución histórica de los siniestros también explica la cautela de la reaseguradora. Según Swiss Re, los segundos semestres suelen concentrar la mayor parte de las pérdidas anuales: en promedio, el 58% de la factura que deben afrontar las aseguradoras por desastres naturales se genera entre julio y diciembre, principalmente por la temporada de huracanes en el Atlántico Norte. Ejemplo de esto es el reciente terremoto en Colombia, que no fue registrado en los números de la reaseguradora.