Chile: José Antonio Kast impulsa una reforma constitucional por seguridad

El mandatario busca aplicar una modificación constitucional que incluye limitar diversas libertades sin consultar al Congreso. Este estado de excepción sería regulado por una Ley Orgánica del Parlamento.

"Toda reforma, toda ley, puede sufrir cambios y para eso está el Poder Legislativo. Yo no le veo mayor drama", afirmó Kast.

El presidente de Chile José Antonio Kast llevará adelante una modificación constitucional en materia de seguridad , que implica alcanzar varias aristas contra el crimen organizado. El proyecto abrió un intenso debate político en el país con posturas que reclaman su retiro del mandato y lo califican de autoritario.

Entre las medidas más controvertidas figura la posibilidad de limitar derechos como la libertad personal, de reunión y de comunicación durante períodos de hasta 240 días sin necesidad de una consulta previa al Congreso.

Kast defendió la necesidad de dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, a la par de restarle importancia a las críticas sobre el alcance de la reforma.

"Eso se puede modificar, ¿cuál es el problema? Toda reforma, toda ley, puede sufrir cambios y para eso está el Poder Legislativo. Yo no le veo mayor drama", afirmó Kast en una entrevista con Radio Infinita . El mandatario explicó además que el nuevo estado de excepción estaría regulado por una Ley Orgánica Constitucional que deberá establecer "las facultades, el sistema y los mecanismos" para su aplicación.

En respuesta a las críticas del senador oficialista Luciano Cruz-Coke, de Evópoli , quien calificó la propuesta de "iliberal" y puso en duda su eficacia para mejorar la seguridad, Kast sostuvo que la iniciativa "no es iliberal", aunque reconoció que se trata de "un debate legítimo".

Kast defendió la necesidad de dotar al Estado de mayores herramientas para enfrentar el crimen organizado.

Kast también rechazó que su propia actuación pueda ser considerada contraria a las libertades democráticas y reivindicó su disposición a responder públicamente a las críticas.

"Si fuera iliberal no estaría aquí. Los iliberales no van a los medios", afirmó. En ese sentido, cuestionó a otros mandatarios que, según dijo, evitaron durante largos períodos conceder entrevistas pese a presentarse como defensores del liberalismo.

"Creo que he sido bastante distinto a otros que se dicen muy liberales, pero que se molestaban con la prensa. Yo creo en la prensa libre", concluyó.

Chile: Kast plantea limitar la atención en salud pública a condenados por crimen organizado y terrorismo

El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó ante el Congreso una propuesta de reforma constitucional que busca limitar el acceso a determinadas prestaciones financiadas por el Estado para personas condenadas por delitos de crimen organizado y terrorismo. La iniciativa forma parte de la estrategia de su gobierno para endurecer las medidas contra la delincuencia.

De acuerdo con el texto ingresado al Senado, las restricciones se aplicarían durante el cumplimiento de la condena y se mantendrían por otros 15 años una vez que esta termine. El proyecto contempla que los condenados puedan quedar "inhabilitados para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos", entre ellas servicios vinculados con la salud, la educación y la jubilación.

La propuesta llega en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Chile. Si bien el país mantiene niveles de violencia inferiores a los de buena parte de América Latina, durante los últimos años enfrentó un incremento de homicidios y secuestros, además de la expansión de organizaciones criminales transnacionales como el venezolano Tren de Aragua.