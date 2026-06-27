"Venezuela no está sola": tras el terremoto, Delcy Rodríguez confirmó la llegada de ayuda internacional a contrareloj

La mandataria informó que llegará ayuda de 10 países más de lo esperado para asistir a la búsqueda bajo los escombros. La primera dotación en aterrizar fue la argentina con 26 efectivos especializados de las FFAA.

Luego de que dos terremotos de 7,2 y 7,5 sacudieran a Venezuela este miércoles , y las primeras cifras oficiales confirmaran 920 muertos y más de 3.300 heridos, este sábado se espera la llegada de las primeras dotaciones de ayuda internacional para seguir contribuyendo a la búsqueda de personas bajo los escombros. Así lo confirmó la presidenta Delcy Rodríguez y aseguró que "su país no está solo" en medio de un trabajo coordinado con equipos de rescate propios y extranjeros, dentro de las primeras 72 horas que son "vitales".

Cerca de 26 efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas especializados en búsqueda y rescate llegaron al país caribeño esta madrugada. Se trata de los primeros enviados para la ayuda, quienes fueron recibidos por el ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, el general en jefe Gustavo Enrique González López. La misión está encabezada por el coronel Wissinger y trabajará en coordinación con las autoridades locales en las tareas de asistencia humanitaria.

Terremoto en Venezuela: la ayuda internacional a contrareloj y la búsqueda de sobrevivientes

Equipos de diversos países se unen este sábado a las labores de búsqueda y rescate, sostuvo Delcy Rodríguez por la mañana durante una emisión en la televisión estatal. “Venezuela no está sola. Hemos recibido la mano solidaria del mundo”, expresó.

Rodríguez añadió que “en las próximas horas estarán llegando más países y, entre este momento y la hora de mañana, prácticamente 10 países más se sumarán a estas labores de rescate”. Además, agregó que su gestión está haciendo "trabajo coordinado entre equipos de rescate nacional e internacional, sin descanso, en estas primeras 72 horas que son vitales para salvar vidas”.

Decenas de países, desde vecinos del continente americano hasta otros muy lejanos en Europa y Asia, sumaron su apoyo tanto con ayuda humanitaria como con equipos de búsqueda y rescate entre los escombros.

Rescatistas de El Salvador lograron liberar a una menor de 15 años y a su perro tras quedar atrapados en un derrumbe, en la ciudad de Catia La Mar, La Guaira, según informó el presidente salvadoreño Nayib Bukele en X: "Hemos rescatado a Camila". Previamente, el mandatario confirmó que seis aviones de su país fueron enviados "para apoyar a sus hermanos venezolanos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nayibbukele/status/2070783660744151487?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Hemos rescatado a Camila!



Gracias Dios, por utilizarnos de esta manera.



Fuerza Venezuela pic.twitter.com/wswRaHFAWA — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 27, 2026

De momento, la gestión de Delcy Rodríguez no dio una cifra oficial sobre las personas desaparecidas, aunque gobiernos de otros países difundieron sus reportes: el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, por ejemplo, sostuvo que tiene registro de 119 españoles desaparecidos en Venezuela y 14 localizados bajo los escombros, indicó la CNN. Por otro lado, la Cancillería de Panamá también busca localizar a un ciudadano suyo desaparecido.

Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos confirmados sube hasta a 920 mientras continúan los rescates y llega ayuda internacional

Tras más de 24 horas de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles, un último balance de la tragedia elevó a 920 la cantidad de muertos, mientras que los heridos ya superan los 3.360 y todavía hay miles de personas atrapadas bajo los escombros.

El estado de La Guaira concentra los mayores daños provocados por el doble terremoto. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que más de 100 edificios colapsaron en la provincia y precisó que las localidades más afectadas son Caraballeda y Catia La Mar. Además, anunció que este viernes serán desplegados 11.500 efectivos de seguridad en la zona para "garantizar la paz".

En los alrededores de Caracas, periodistas de AFP registraron decenas de edificios destruidos o con daños estructurales severos. Sin suministro eléctrico, numerosos vecinos permanecían en las calles o buscaban a familiares entre los escombros, mientras cientos de personas pasaron la noche cerca de edificios evacuados.