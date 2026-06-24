Terremoto en Venezuela: un sismo de magnitud 7,1 sacudió Caracas y activó una alerta de tsunami

El sismo tuvo epicentro cerca de Morón, en el estado Carabobo. Por el momento, las autoridades no confirmaron víctimas.

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió Venezuela y se sintió con fuerza en Caracas.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este miércoles a Venezuela y provocó escenas de pánico en Caracas , donde vecinos evacuaron edificios y permanecieron en la calle tras el movimiento. El sismo también fue percibido en varias regiones del país y en zonas de Colombia.

De acuerdo con los primeros reportes, el temblor tuvo epicentro en las inmediaciones de Morón, en el estado Carabobo, y ocurrió a las 19.04 de la Argentina. El movimiento se registró a poca profundidad, por lo que fue sentido con intensidad en distintas ciudades venezolanas.

Tras el sismo, circularon imágenes de posibles daños en edificios de Caracas , caída de objetos y evacuaciones en zonas de alta circulación. Sin embargo, hasta el momento no había un balance oficial sobre víctimas ni daños materiales .

Luego del terremoto, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso preventivo para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. La medida fue tomada por la magnitud del movimiento y su ubicación cercana a la costa norte de Venezuela.

En Colombia, en cambio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres descartó una alerta de tsunami, aunque el temblor fue percibido en distintas zonas del país.

La situación se mantiene en desarrollo y las autoridades continúan evaluando posibles réplicas, daños estructurales y riesgos asociados al movimiento principal.

Pánico y evacuaciones en Caracas

En Caracas, el terremoto generó momentos de tensión en edificios, centros comerciales y zonas de alta circulación. Decenas de personas salieron a la calle luego de sentir el movimiento, mientras otras aguardaron en espacios abiertos antes de regresar a sus viviendas u oficinas.

Videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de evacuación, caída de objetos y daños en algunas construcciones. También se reportaron columnas de polvo en algunos sectores de la capital, aunque esas imágenes todavía estaban bajo verificación.

“La gente que está en edificios está muy asustada. En Los Palos Grandes y Altamira hay daños menores dentro de apartamentos”, relató el académico Andrés Cañizalez desde Venezuela, en diálogo con TN. El sismo se sintió en Caracas y en estados como Bolívar, Aragua, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas y Portuguesa, según reportaron medios locales.

Luego del primer movimiento, se registraron varias réplicas que profundizaron la preocupación entre los habitantes. Los equipos de emergencia comenzaron a evaluar edificios, servicios básicos y posibles afectaciones en zonas cercanas al epicentro. Por ahora, los reportes dan cuenta de evacuaciones masivas, daños materiales aislados y escenas de pánico, pero todavía no existe un balance oficial consolidado sobre heridos o víctimas.

El antecedente más fuerte en Venezuela se remonta a 2018, cuando un sismo de magnitud 7,3 con epicentro en el estado Sucre se sintió en varios países de la región, entre ellos Brasil, Guyana y distintas islas del Caribe.