Llegaron los rescatistas argentinos a Venezuela y ya trabajan en la búsqueda de sobrevivientes

La misión llegó en la madrugada de este sábado. La misión quedó bajo el mando del coronel Miguel Ángel Wissinger.

El contingente argentino enviado para colaborar con las tareas de asistencia tras los terremotos que sacudieron a Venezuela llegó durante la madrugada de este sábado a Caracas y ya comenzó a desplegarse en las zonas afectadas. Se trata de 26 efectivos de las Fuerzas Armadas especializados en búsqueda y rescate, que se convirtieron en los primeros enviados por Argentina en arribar al país caribeño.

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La delegación aterrizó a las 2:30 y fue recibida por el ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, el general en jefe Gustavo Enrique González López. La misión está encabezada por el coronel Wissinger y trabajará en coordinación con las autoridades locales en las tareas de asistencia humanitaria.

Según informó el Ministerio de Defensa, la zona asignada al contingente argentino es la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, una de las regiones más afectadas por los sismos. Allí los rescatistas, junto con binomios de perros de búsqueda y sus guías, ya iniciaron las tareas para localizar sobrevivientes y asistir a la población.

Antes del despegue, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , había destacado el operativo en sus redes sociales. " Las primeras brigadas USAR coordinadas por la AFE ya están en camino a Venezuela para colaborar en las operaciones de búsqueda y rescate tras el terremoto. ¡Buen viaje a todos los rescatistas! Argentina está orgullosa de ustedes", escribió.

El operativo incluye especialistas en búsqueda y salvamento con perros entrenados, médicos emergentólogos, enfermeros y personal auxiliar. Además, se trasladó equipamiento sanitario, medicamentos y una ambulancia preparada para intervenir en situaciones de emergencia.

Para el despliegue logístico se utilizaron un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas. También se enviaron 134 carpas, dos plantas potabilizadoras de agua, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para mejorar las condiciones de alojamiento de las familias damnificadas.

Los efectivos habían partido el viernes por la tarde desde la Base Aérea de El Palomar en el marco de una operación de asistencia humanitaria organizada por el Gobierno argentino.

La tragedia en Venezuela

Mientras continúan las tareas de rescate, el balance de víctimas sigue aumentando. El último informe oficial elevó a 920 la cantidad de muertos y a más de 3.360 la cifra de heridos, mientras miles de personas continúan desaparecidas o atrapadas bajo los escombros.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron el colapso de decenas de edificios, extensos cortes de energía y graves daños en distintas ciudades venezolanas. En medio de la emergencia, también se registraron episodios de saqueos, como el ocurrido en un comercio de alimentos semidestruido en Catia La Mar, en el estado de La Guaira.

Las autoridades informaron además que unos 250 edificios sufrieron daños estructurales y que al menos 2.927 familias resultaron damnificadas.

En paralelo, el sitio no oficial Desaparecidos Terremoto Venezuela registraba alrededor de 50.000 personas reportadas como no localizadas, aunque más de 7.800 ya pudieron ser encontradas, mientras continúan las tareas de búsqueda contrarreloj.