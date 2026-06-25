Terremoto en Venezuela: el Gobierno enviará médicos, aviones y rescatistas

El Gobierno confirmó el envío de asistencia humanitaria a Venezuela tras los terremotos que golpearon la costa norte del país. La ayuda incluirá médicos, rescatistas, aeronaves, plantas potabilizadoras y equipamiento para colaborar con las tareas de rescate y asistencia a las víctimas de la catástrofe.

El vocero presidencial, Adrián Ravier , informó que el presidente Javier Milei dispuso el envío de ayuda humanitaria luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela con menos de un minuto de diferencia y dejaron cientos de muertos, más de mil heridos y miles de personas sin hogar.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Ravier aseguró que "Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente" y anunció que "Argentina colaborará con asistencia humanitaria" para reforzar las tareas de emergencia.

Entre los recursos que enviará el Gobierno figuran médicos emergentólogos con equipamiento completo, medicamentos, una ambulancia, enfermeros y auxiliares , además de un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el traslado de personal y materiales.

Venezuela atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron su costa norte con menos de un minuto de diferencia, dejando cientos de muertos, más de mil heridos y miles de familias sin hogar. Ante…

Entre los recursos que enviará el Gobierno figuran médicos emergentólogos con equipamiento completo, medicamentos, una ambulancia, enfermeros y auxiliares , además de un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el traslado de personal y materiales.

Asimismo, el Gobierno enviará 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para asistir a las personas afectadas por el desastre.

En el mismo mensaje, Ravier señaló que "las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz". Además, sostuvo que "en este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano", especialmente a las familias afectadas, y destacó el trabajo que realizan los equipos de rescate y protección civil en las zonas más castigadas por los sismos.

Venezuela golpeada por los mayores terremotos en un siglo: al menos 188 muertos, más de 1500 heridos y decenas de desaparecidos

Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron este miércoles por la noche a Venezuela y dejaron al menos 188 muertos y más de 1500 heridos, según el último balance oficial además de más de 26.000 desaparecidos. Los sismos, los más intensos registrados en el país en más de un siglo, provocaron derrumbes de edificios, daños estructurales en varias ciudades y escenas de pánico entre la población. Las autoridades declararon el estado de emergencia y advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las tareas de búsqueda y rescate.

El epicentro del primer sismo se ubicó al oeste de Morón, en el estado Carabobo, mientras que el segundo se registró a unos 16 kilómetros al suroeste de esa localidad. El movimiento más fuerte alcanzó una magnitud de 7,5 y una profundidad de 10 kilómetros.

El impacto se sintió con intensidad en la capital venezolana, donde vecinos salieron a la calle en medio del temor por nuevas réplicas. En redes sociales y agencias internacionales circularon imágenes de edificios colapsados, viviendas dañadas y equipos de rescate trabajando entre escombros.