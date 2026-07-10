Un sismo de magnitud 3,9 sacudió el norte de Venezuela y generó pánico y evacuaciones + Agregar ámbito en









El movimiento telúrico se sintió con fuerza en Caracas y La Guaira, la zona más golpeada por el doble terremoto del 24 de junio. No se reportaron daños.

Venezuela sigue recuperándose del terromoto que sufrió en junio.

Un temblor de magnitud 3,9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas, pero provocando pánico y evacuaciones de edificios por seguridad, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Según el organismo, el movimiento se registró a las 10:53 hora local (14:53 GMT), a una profundidad de 5,5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, la zona más afectada por el sismo del mes pasado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El temblor generó reacciones inmediatas en la capital: decenas de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras el nuevo movimiento, según pudo constatar la agencia EFE. En redes sociales, los usuarios reportaron desalojos de edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela y Chacao.

El nuevo sismo reavivó el temor de los habitantes de la zona, todavía golpeados por el evento sísmico de fines de junio. Un residente citado por la prensa local recordó que el edificio donde trabaja sufrió daños superficiales tras el doble terremoto de hace 16 días, y que tras este nuevo sismo decidieron retirar sus objetos personales y volver a sus hogares.

El antecedente: el doble terremoto de junio La Guaira sigue en emergencia desde el 24 de junio, cuando el país sufrió el sismo más letal de su historia reciente. Al menos 3.889 personas murieron y 16.740 resultaron heridas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados ese día, según el balance oficial difundido el jueves. Además, 17.907 personas se encuentran sin vivienda, mientras la cifra de rescatados se mantiene en 6.462 desde el jueves pasado.

El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo, superando incluso al sismo de 1967 que había dejado 245 muertos en las proximidades de Caracas.

Temas Venezuela

terremoto