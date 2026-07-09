Venezuela negocia con el FMI un acceso rápido a sus activos para enfrentar las consecuencias de los terremotos

La presidenta interina Delcy Rodríguez conversó con Kristalina Georgieva para desbloquear fondos que incluyen u$s350 millones de disponibilidad inmediata.

Venezuela y el FMI negocian acceso rápido a activos financieros del país para afrontar consecuencias de terremotos.

Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantienen negociaciones para destrabar lo antes posible los activos financieros que el país tiene en el organismo, con el objetivo de afrontar las consecuencias de los terremotos que golpearon su territorio. Así lo confirmó este jueves la portavoz de la entidad, Julie Kozack .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La gestión forma parte de una campaña más amplia del gobierno de Delcy Rodríguez para recuperar fondos retenidos en distintos países después de los sismos. En el caso del FMI, la presidenta interina habló por teléfono con la directora gerente del organismo con sede en Washington, Kristalina Georgieva , según explicó la vocera en rueda de prensa.

Kozack detalló que el país caribeño posee dos tipos de activos dentro del Fondo: el llamado tramo de reservas —la porción de la cuota nacional que puede retirarse de manera inmediata— y los derechos especiales de giro (DEG) , que habilitan a obtener monedas de libre uso de otros miembros, como euros o dólares.

"La posición del tramo de reservas de Venezuela, que es lo que han señalado que les gustaría utilizar, al 8 de julio era de casi u$s350 millones estadounidenses. Las tenencias de DEG de Venezuela ascienden a unos u$s4.500 millones ", precisó la portavoz. Y agregó que Rodríguez y Georgieva "discutieron el uso de Venezuela del tramo de reservas, que proporciona una fuente de liquidez importante y fácilmente disponible, que puede movilizarse rápidamente".

El acceso venezolano a esos recursos y a sus derechos de préstamo había quedado congelado por la controversia sobre la legitimidad del gobierno del ahora derrocado Nicolás Maduro . Recién en abril, Caracas y el organismo anunciaron la reanudación de sus relaciones , cortadas desde 2019, y las partes discutían los términos del reingreso cuando, hace dos semanas, sobrevino la tragedia de los dos sismos que devastaron amplias zonas del país.

Aumenta a 3.811 el número de fallecidos tras los terremotos en Venezuela. @abraham95o | IG

En ese proceso, Estados Unidos se transformó en el principal impulsor de la causa venezolana dentro del Fondo para acelerar las conversaciones. La administración de Donald Trump, que derrocó a Maduro y lo sacó del país, sostiene hoy una intensa relación de trabajo con el gobierno de Rodríguez.

La mandataria, además, reclamó por otra vía la liberación del oro venezolano retenido en el banco central de Inglaterra, valuado en u$s1.900 millones, con un pedido dirigido al rey británico.

Terremotos en Venezuela: aumenta a 3.811 el número de fallecidos tras los sismos

El número de fallecidos por el doble sismo en Venezuela el pasado 24 de junio ascendió este miércoles a 3.811, de acuerdo con el balance oficial presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La actualización, difundida esta noche en Telegram, reporta además que 16.740 personas resultaron heridas, en un contexto en el que continúan las labores de atención en las zonas más afectadas por los movimientos telúricos.

Las autoridades informaron el rescate de 6.462 personas, mientras se mantiene el despliegue de más de 30.000 efectivos y cerca de 29.000 voluntarios, junto a brigadas internacionales que participan en las operaciones sobre el terreno, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El balance también da cuenta de 17.907 personas que permanecen sin vivienda, así como 856 edificaciones afectadas, de las cuales 190 colapsaron definitivamente.