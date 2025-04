Visa de trabajo en EEUU: cuáles son las nacionalidades que ya no tendrán permiso

Permiso de trabjo.jpg El Permiso de Trabajo es esencial para poder trabajar en Estados Unidos. Yahoo noticias.

La crítica por parte de las organizaciones afganas en Estados Unidos

La decisión no solo es cruel y caótica, sino que también socava todo lo que EE. UU. afirmó representar cuando prometió no abandonar a sus aliados. Cabe destacar que los afganos y cameruneses no son los únicos inmigrantes en la mira de la administración Trump. Recientemente, el republicano intentó revocar la extensión de protección otorgada por el presidente Biden a los ciudadanos venezolanos.