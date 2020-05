Funcionario del Municipio de Lanús dio positivo por coronavirus

La información fue confirmada por el propio sala en su cuenta de Twitter. “En los últimos días empecé a tener algunos síntomas compatibles con la enfermedad y el equipo de Salud del municipio me realizó un hisopado, siguiendo el protocolo sanitario, y hoy me confirmaron el diagnóstico. Me encuentro muy bien y cumpliendo con todo lo que indica el protocolo”, expresó.

Damián Sala on Twitter ¡Hola a todos! Escribo este mensaje para llevar tranquilidad a mi familia, amigos y compañeros de trabajo. Como muchos saben, desde hace aproximadamente una semana estoy aislado en mi casa — Damián Sala (@Damiaan_Sala) May 29, 2020

El funcionario de Néstor Grindetti indicó que se encuentra aislado desde hace una semana, luego de que una trabajadora del área que encabeza también diera positivo por Covid-19.

Al día de ayer, Lanús tenía 217 casos positivos de coronavirus, de los cuales 41 ya habían sido dados de alta y tres fallecieron.

“Quiero llevar tranquilidad a toda la comunidad educativa del municipio, porque por suerte, no estuve en contacto con ninguna escuela en estas últimas semanas. Con la única persona que tuve contacto estrecho estos últimos días es con mi mujer, Leticia, quien también está aislada ahora”, continuó el funcionario, quien agregó que su pareja está embarazada.