Los creadores de "Stranger Things" aseguran que revelarán el destino de Eleven "dentro de 20 años"

Estrenada en 2016, la serie se convirtió en un éxito inmediato en Netflix y llegó a su fin a finales de 2025, con el episodio final de dos horas de la quinta temporada emitido en la víspera de Año Nuevo.

Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things , dijeron que están dispuestos a revelar qué le sucedió realmente a Eleven al final de la serie de Netflix , siempre y cuando los fans estén dispuestos a esperar 20 años.

Estrenada en 2016, la serie se convirtió en un éxito inmediato en Netflix y llegó a su fin a finales de 2025, con el episodio final de dos horas de la quinta temporada emitido en la víspera de Año Nuevo.

En el último episodio, el heroico grupo de amigos, Mike, Dustin, Max, Steve y los demás, se reunieron por última vez para derrotar al malvado Vecna. Sin embargo, al final del episodio, aún quedaba incertidumbre sobre el destino del personaje principal, Eleven ( Millie Bobby Brown ).

Estrenada en 2016, la serie se convirtió en un éxito inmediato en Netflix y llegó a su fin a finales de 2025.

El destino final de Eleven según los hermanos Duffer

Los guionistas de la serie crearon deliberadamente un final ambiguo para el personaje, y no está claro si realmente se sacrificó para salvar a sus amigos. Incluso los demás personajes dudaban de su muerte al final de la serie, y finalmente optaron por mantener la esperanza de que siguiera viva en algún lugar, pasando desapercibida.

Ahora, meses después de que terminara la serie, los fans siguen debatiendo qué pudo haberle sucedido realmente a Eleven, y los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, han revelado que están dispuestos a aclarar su destino oficial.

En declaraciones al podcast Happy, Sad, Confused de Josh Horowitz, los hermanos Duffer dijeron que esperarán 20 años para confirmar cuál fue el final.

Cuando se le preguntó cuándo los fans podían esperar un desenlace, Ross Duffer bromeó: "Si dentro de 20 años les hablamos de Stranger Things, [entonces] dentro de 20 años".

“Quiero decir, eso espero. Espero que a la gente todavía le importe [para 2046]”, añadió. “Eso sería genial, y entonces diré que sí, todo. En ese momento, dentro de 20 años”.

Horowitz aceptó el plan en tono de broma y añadió: “Dentro de 20 años, tenemos una cita. Una exclusiva en Happy, Sad, Confused , si sigo vivo”.

En otro momento de la entrevista, los hermanos Duffer siguieron evitando revelar el destino de Eleven, reconociendo que algunos fans han interpretado el extraño sonido parecido a un latido al final del programa como un símbolo de que el personaje sigue vivo.

"En el guion está escrito que se supone que suena como un latido, pero en realidad es solo una distorsión", dijo Matt Duffer. "Pero sí, se podría interpretar así. Es decir, la intención era que se interpretara de esa manera, potencialmente".

El final de Stranger Things y nuevos proyectos

En general, las críticas al episodio final fueron mixtas: algunos fans quedaron decepcionados por el final ambiguo, mientras que otros quedaron convencidos de que se estaba preparando un noveno episodio final sorpresa para atar todos los cabos sueltos.

Actualmente hay dos series derivadas en desarrollo en el universo de Stranger Things. Una es una serie de acción real en la que los hermanos Duffer han estado trabajando desde 2023, y que explorará "nuevos personajes y una nueva mitología" , pero sin los personajes de la serie principal. La otra es una serie animada independiente, titulada Stranger Things: Tales From '85, que se estrenó en abril .