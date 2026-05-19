Vacaciones en la nieve: cuánto cuesta ir a esquiar este invierno

La temporada de nieve llega con aumentos en los pases. Cuotas y alianzas con tarjetas, clave para atraer a los turistas a esquiar.

La Hoya ya se prepara para recibir a los turistas esta temporada.

La temporada de nieve ya empieza a tomar forma en la Patagonia y en los principales destinos de montaña del país . Aunque las fechas de apertura definitivas dependerán de las nevadas y de las temperaturas necesarias para fabricar nieve artificial, los centros de ski prevén abrir entre el fin de semana del 20 de junio y el primero de julio .

Con un contexto económico todavía desafiante para el turismo interno, este invierno estará marcado por aumentos en los pases, fuertes inversiones en infraestructura y una agresiva estrategia comercial basada en cuotas, alianzas bancarias y formatos más flexibles para captar clientes.

El centro más grande del país, el Cerro Catedral, ubicado en Bariloche, anunció que el pase diario tendrá un valor de $160.000 abonando en efectivo y que ese precio se mantendrá fijo durante toda la temporada. La cifra representa un incremento del 39% respecto de los $115.000 que habían permanecido congelados durante los últimos dos inviernos.

En Bariloche esperan además una fuerte llegada de turistas brasileños, uno de los mercados más importantes durante la temporada de nieve y que este año contará nuevamente con vuelos directos hacia la ciudad rionegrina. Desde el sector destacan además las inversiones realizadas en infraestructura, accesos y servicios para recibir una mayor demanda.

ski bariloche.jpg Los centros de ski prevén abrir entre el fin de semana del 20 de junio y el primero de julio. Pixabay.

Por su parte, el centro de esquí La Hoya, en Esquel, anunció que este invierno el pase diario costará $100.000. El centro cuenta con 30 pistas para todos los niveles y 8 medios de elevación. Además, por su orientación, mantiene una calidad de nieve inugualable.

En el caso del Cerro Bayo, en Villa La Angostura, las tarifas variarán según el momento de la temporada. El pase diario para adultos costará $111.400 en temporada baja, $117.200 en media y $136.500 en alta. Como sucede en la mayoría de los complejos, los valores disminuyen a medida que aumenta la cantidad de días contratados. La temporada en Cerro Bayo estará marcada además por importantes mejoras operativas. Entre las principales novedades aparece la incorporación de una nueva aerosilla cuádruple que reemplaza la histórica telesilla doble del Bosque, aumentando la capacidad de transporte y reduciendo tiempos de espera en sectores clave del cerro.

En Neuquén también abrirá el Parque de Nieve Batea Mahuida, administrado por la comunidad Mapuche Puel. El complejo prevé iniciar actividades el 1 de julio y tendrá pases diarios de $60.000 en temporada alta y $50.000 en baja, ubicándose entre las alternativas más accesibles del mercado.

Otro de los centros que lanzó promociones es Caviahue Ski Resort, que ofrece paquetes de pase más alquiler de equipos por $127.000. En su sitio web también figuran pases de cuatro días por $444.000 en temporada alta, $422.000 en media y $400.000 en baja.

Por su parte, el Cerro Perito Moreno, ubicado en El Bolsón, tendrá pases diarios que oscilarán entre $65.100 y $84.000, según el período elegido. El complejo prevé abrir el 27 de junio y anticipó que podría haber aumentos graduales hasta esa fecha.

Uno de los centros que todavía no oficializó sus tarifas es Cerro Chapelco, que aguarda la finalización de obras de infraestructura antes de publicar su esquema comercial definitivo para este invierno.

Alianzas con tarjetas y cuotas

Más allá de los precios, la temporada 2026 muestra algunos cambios en las estrategias comerciales del sector. Frente a un consumidor más sensible al gasto, varios centros comenzaron a apostar fuerte por formatos intermedios, como pases flexibles, de medio día o de cuatro jornadas, para ampliar la base de clientes y captar tanto a turistas frecuentes como ocasionales.

La financiación también jugará un papel clave. Este invierno habrá promociones agresivas con cuotas y acuerdos con tarjetas bancarias para intentar sostener el consumo en un contexto donde el costo total de unas vacaciones en la nieve es elevado.

A eso se suma otro factor que genera dudas en el sector: el impacto que podría tener el Mundial de Fútbol, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Algunos operadores creen que parte de la demanda podría postergar viajes o reducir estadías para seguir el torneo, mientras otros confían en que el movimiento turístico igualmente será positivo.