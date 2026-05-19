Detectan en el Aeropuerto de Ezeiza 700 animales marinos traídos de contrabando de África

Fueron necesarias 28 horas de operativo para decomisar el cargamento de invertebrados y peces tropicales que llegó desde Kenia con destino al circuito de venta ilegal.

Un cargamento ilegal de más de 700 animales marinos exóticos procedentes de Kenia fue interceptado en el Aeropuerto de Ezeiza tras un exhaustivo procedimiento conjunto . Las tareas de fiscalización e incautación estuvieron a cargo de la Dirección General de Aduanas , el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ) y la Brigada de Control Ambiental , organismo dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, contando además con la colaboración de especialistas de la Fundación Temaikén .

De acuerdo a las autoridades, se identificaron 102 especies en total : peces cirujano, peces globo, peces león, peces mariposa, pulpos, cangrejos y estrellas de mar. Las pésimas condiciones del traslado desde África y la prolongada espera de varios días en los depósitos de carga resultaron fatales para muchos de los animales, provocando la muerte de numerosos ejemplares y dejando al resto en un estado de salud crítico.

El hallazgo ocurrió durante inspecciones conjuntas realizadas por ARCA y SENASA en el sector de cargas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí, las autoridades detectaron un cargamento sospechoso compuesto por 33 cajas con fauna silvestre , que había sido ingresado al país a través de la aerolínea Ethiopian Airlines .

Los animales padecieron un encierro extremo de 120 horas atrapados en bolsas plásticas dentro del embalaje de transporte desde su partida del continente africano . Esta crueldad se sumó a las irregularidades legales , ya que el embarque se dirigía a un comprador clandestino y no disponía del aval de la Subsecretaría de Ambiente, entidad que regula la entrada de fauna al territorio nacional.

El ingreso ilegal de fauna foránea pone en serio peligro la biodiversidad local por el riesgo de invasiones biológicas que destruyan los hábitats naturales. Para evitar esto, la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre número 22.421 exige un permiso oficial obligatorio antes de introducir cualquier especie, otorgando al Estado la facultad de vetar el ingreso de animales peligrosos para la salud, la economía o la ecología del país.

fundación temaiken Los animales permanecieron más de 120 horas encerrados en bolsas Fundación Temaikén

Protocolo de seguridad

Ante el volumen inédito de la incautación, la Fundación Temaikèn, única entidad en la República Argentina con la infraestructura apta para este tipo de fauna, debió diseñar y ensamblar un dispositivo de emergencia en su sede de Escobar. La compleja tarea de recepción y estabilización biológica exigió más de 28 horas de labor ininterrumpida.

Los profesionales del centro médico y técnico tuvieron que reformular los sistemas actuales y acondicionar diez piletones complementarios equipados con soporte vital exclusivo para fauna marina de aguas cálidas. El proceso de estabilización biológica obligó a instalar dispositivos de filtrado, calefacción y tratamiento químico del agua.

Esta respuesta logística recibió el respaldo financiero y material de las entidades globales IFAW y SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund, cuyas donaciones se aplicaron a la compra de insumos críticos y tecnología médica. Como cada ejemplar era transportado en su propia bolsa plástica, el personal técnico debió ejecutar más de 500 protocolos de aclimatación por goteo individualizado; esta meticulosa labor impidió variaciones térmicas o de salinidad drásticas que pusieran en riesgo el sistema fisiológico de los sobrevivientes.

Apenas ingresaron al predio, los animales pasaron por un protocolo de triaje diseñado exclusivamente para esta contingencia. “Muchos ejemplares fueron extraídos de ecosistemas de arrecifes y llegaron al límite de supervivencia, ya que permanecieron durante días dentro de bolsas y cajas de traslado hasta que pudo concretarse el rescate”, afirmó Cristian Gillet, director de fauna de Fundación Temaikèn. “Cada organismo necesitó procedimientos individuales de adaptación para reducir el shock asociado al transporte y aumentar sus posibilidades de sobrevida”, agregó.

Los directivos de la organización advirtieron que este hecho no representa un episodio excepcional. En realidad, configura la tercera incautación de especies acuáticas foráneas que el centro de rescate debe atender en los últimos doce meses, una tendencia que expone el preocupante crecimiento del contrabando internacional de animales con destino al acuarismo ornamental y al coleccionismo de mascotas exóticas.