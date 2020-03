Julio Garro: "Hay una gran voluntad para que el puerto de Buenos Aires se mude a La Plata"

Julio Garro: Quiero que al gobernador y al presidente les vaya bien y por eso nunca me van a encontrar del lado de la especulación. Mi interés esta en que la ciudad siga creciendo, que la gente deje de padecer y que tenga una previsibilidad económica que hoy no tiene. En esa línea, también es cierto que esperaba con más prontitud que haya cosas que se vayan solucionando. En diciembre estaba seguro que la renegociación de la deuda era una posibilidad que se iba a dar en un 80 por ciento y todavía no se llegó. Que la Provincia y la Nación no tengan su presupuesto genera mucha imprevisibilidad. Y es difícil porque tenés que manejar la salud, el Same, las obras paralizadas y contárselo a los vecinos.