Periodista: ¿De qué manera están reaccionando los vecinos ante la suba de casos?

Roxana López: La restricción de la circulación de manera preventiva generó reacciones positivas en el barrio. Gracias a la presencia de los distintos estados, los vecinos están más tranquilos. Se entregan alimentos en las casas, garrafas, frutas y verduras y artículos de limpieza. Además, se está pudiendo resolver situaciones de violencia de género con la posibilidad de articular con el Ministerio de Género. La situación es compleja, pero se logró mapear los lazos estrechos y los vecinos están mejor que cuando aparecieron los primeros casos.

P.: Como licenciada en psicología, ¿qué actitudes se manifiestan ante el temor de contagio y por la ansiedad que genera la cuarentena?

R.L.: Estamos atentos a la salud mental. Es fundamental que los estados tengamos en cuenta esta cuestión que va de la mano con lo sanitaria. Es algo que se está abordando desde el municipio.

P.: ¿Cómo cree que se está informando sobre la situación en los distintos barrios populares?

R.L.: Como legisladora y vecina creo que muchas cosas se comunican de manera diferente a lo que pasa. Hay intencionalidad en no querer mostrar la importancia de que nos quedemos en casa y de todos los cuidados necesarios que hay que afrontar. Tenemos que priorizar la salud y trabajamos en esa línea. Se está poniendo toda la fuerza del estado. Acá estamos relevando para que la gente no tenga que salir.

P.: ¿Y desde la política?

R.L.: Hay que entender que estamos enfrentando una pandemia. Hay sectores de la oposición que tergiversan la información y especulan políticamente. Los que estén en ese juego tendrán sus consecuencias cuando vean morir a sus vecinos. Se está haciendo un gran esfuerzo en un momento que se viene un pico muy alto de casos. Hay intendentes que tendrían que dejar de ir a los canales de televisión cuando ni siquiera saben lo que pasa cada día en sus distritos.

P.: La llevo a la Legislatura. Quedó al frente de la comisión de Derechos Humanos. Se vienen dando algunos casos de violencia institucional tanto en Provincia como en Nación. ¿De qué manera se va a trabajar con el ejecutivo provincial en este sentido?

R.L.: Ya estoy en funciones con la responsabilidad de articular con el Ministerio de Seguridad y con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia. La posición clara es no permitir ningún tipo de represión. Planteando lo que haya que plantear. No estamos de acuerdo con ningún tipo de represión, ni violencia. No sólo de fuerzas de seguridad sino también de instituciones como puede ser los hospitales, donde la falta capacitación de perspectiva de género está a la vista.

P.: ¿De qué manera se aborda esta problemática en este contexto?

R.L.: Estamos empezando a pensar en un hospital inclusivo para dejar de lado la idea de consultorio amigable. Para que así, en todas las áreas, los profesionales puedan tomar conciencia de una vez.