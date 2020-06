Intendentes en disputa: miseria política, revanchas y discriminación en el interior de la Provincia

Lo sucedido en las últimas horas en la quinta sección electoral de la Provincia es un claro ejemplo. El miércoles pasado, el intendente de Castelli, Francisco Echarren, viajó junto a su pareja a Dolores con el fin de acompañarla en el parto de su hijo. Una vez que ella quedó internada el jefe comunal regresó a su ciudad para cumplir con obligaciones locales y cuando quiso volver a entrar en la ciudad vecina le prohibieron el ingreso.

La medida local es clara: nadie puede entrar después de las 19 si no tiene domicilio registrado. Sin embargo, el intendente de Castelli está exceptuado por ser trabajador esencial algo a lo que no recurrió para poder lograr su cometido. La forma con la que sí pudo llevar adelante su intención fue a través de un amparo ante la Justicia. “El intendente de Dolores dio una orden explícita de que no podía entrar. Incluso inició un operativo en las inmediaciones del hospital donde estaba mi pareja para ver si no había entrado en el baúl de algún auto. Esto deja en evidencia una gran falta de humanidad de parte de un intendente cargado de revanchismo de odio”, sentenció Echarren.

"No había ningún motivo que amerite su ingreso. Si quería llevarle leche a su hijo, se la podía dar a la Policía que seguramente se la iba a alcanzar al Hospital. No hay excusa para la actitud que tuvo. Todos los intendentes están cuidando la salud de su gente. Y eso es lo que hacemos en Dolores, con toda la gente, sin importar si es intendente o no", afirmó el vocero de Etchevarren, Eduardo Vignolo, en declaraciones a Radio Dolores.

Tras poder reingresar a la ciudad, Echarren publicó una foto junto a su hijo. “Parece mentira lo que hicieron, pero nada me saca la felicidad del corazón de tener a este principito. Ver a tu hijo es algo muy simple. No es política”.

Echarren.jpg Echarren posteó en redes sociales la foto junto a su bebé.

Pero esta no fue el único caso con tintes de discriminación que se dio durante esta etapa de cuarentena entre municipios vecinos. Justamente hace unos días, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que “ningún intendente puede impedir el paso de un distrito a otro”. El motivo de su declaración surgió a partir de la postura que tomaron los jefes comunales de Tornquist, Sergio Bordoni, y de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, de prohibir el ingreso de cualquier persona proveniente de Bahía Blanca.

La decisión de ambos se dio con motivo de querer avanzar en la conformación de un programa de turismo regional para ciudades en las que no hay casos de coronavirus. Y como Bahía Blanca se encuentra en Fase 4 por contar con activos en los últimos 21 días, desde las ciudades vecinas no encontraron mejor idea que excluirlos de su municipio.

Bordoni Gay.jpeg El cruce entre Bordoni y Gay aún continúa.

La puja entre Tornquist y Bahía Blanca fue la más fuerte. Y tiene que ver con los lazos comerciales que unen a ambos distritos ya que muchos bahienses cuentan con propiedades en las ciudades turísticas de Villa Ventana y Sierra de la Venta. La respuesta del intendente Héctor Gay para con su par de Tornquist fue directa. "Esto raya lo discriminatorio. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo con el que viene de allá?" La pelea encima se dio entre dos alcaldes pertenecientes a Juntos por el Cambio.

Con más de 100 casos activos, Olavarría es el municipio del interior más complicado en positivos de Covid-19. Y la reacción de sus vecinos, no fue la esperada. El intendente local, Ezequiel Galli, presentó una queja ante el gobernador Axel Kicillof por las decisiones que tomaron Laprida, Daireaux, Tapalqué y Bolívar, quienes prohíben el ingreso de transportistas olavarrienses en sus localidades.

Ezequiel-Galli-1024x683.jpg A Ezequiel Galli no le vienen saliendo bien las cosas. Ahora elevó queja a Provincia por supuesta discriminación de localidades vecinas.

Galli calificó la actitud de “avasallante de derechos personales, económicos y sociales contra los olavarrienses”. Y agregó que “este impedimento se extiende a los progenitores que tienen que transportar niños o niñas o adolescentes al domicilio ubicado en alguna de estas ciudades, donde vive el otro par, pese a la sentencia judicial que dispone la visita regularmente.

En este sentido, desde el Municipio de Bolívar desmintieron rotundamente los dichos del mandatario olavarriense al señalar que “no se le niega el ingreso a ningún camión que llegue con mercadería y otros productos”. Por otra parte, agregaron que “los camiones se redirigen al parque industrial y, si ingresan hacen pasadas las 18, lo hacen con acompañamiento de un móvil de la agencia de seguridad vial”.

Habrá que ver de qué manera continúan estas diferencias que no hacen más que restar en momentos en los que el Covid-19 aumenta.