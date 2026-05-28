Stan Lee regresa gracias a la Inteligencia Artificial y hay polémica

La versión generada por IA de la leyenda de Marvel, que falleció en 2018, puede leer libros y los usuarios pueden generar su imagen en plantillas visuales inspiradas en los cómics.

La empresa de audio con inteligencia artificial ElevenLabs anunció el miércoles que ha llegado a un amplio acuerdo con Stan Lee Universe , la empresa conjunta entre Genius Brands International y POW! Entertainment, para añadir la voz y la imagen del fallecido escritor de Marvel Comics al ElevenLabs Iconic Marketplace, su colección de voces e imágenes de personalidades famosas que las empresas pueden licenciar para uso comercial.

“¿Sabes lo que nunca te cuentan sobre las leyendas?”, dice la versión de Stan Lee generada por IA en un vídeo publicado por ElevenLabs. “Que sobreviven a las páginas de un libro” .

Los usuarios podrán generar la imagen del cocreador de Spider-Man e Iron Man a partir de plantillas inspiradas en viñetas de cómics mediante su generador visual (aunque las imágenes y los vídeos están restringidos al uso no comercial), o usar su voz para narrar cualquier libro a través de la aplicación Eleven Reader. Según ElevenLabs, la voz fue entrenada con grabaciones profesionales de Lee .

"Stan siempre creyó en conectar con sus fans allí donde estuvieran: en las páginas de un cómic, en una convención o en un breve cameo en pantalla", declaró Chaz Rainey, abogado y miembro de la junta directiva de Stan Lee Universe. "Esta colaboración es una forma de continuar con esa tradición. Los fans siempre nos han dicho que, al leer sus cómics, oyen las palabras con la voz de Stan, y ahora, gracias a ElevenLabs, podemos hacerlo realidad".

El uso de inteligencia artificial y otras celebridades

La colaboración con Lee surge en un momento en que las celebridades —y, en el caso de quienes han fallecido, sus herederos— experimentan con la forma en que se licencian sus imágenes para material relacionado con la IA. Otros actores y personalidades cuyas voces e imágenes están disponibles a través de ElevenLabs incluyen a Michael Caine, Judy Garland, Burt Reynolds, David Hasselhoff y Albert Einstein.

Por otra parte, los herederos de Val Kilmer también autorizaron recientemente que la próxima película As Deep as the Grave utilizara su imagen y voz para crear una versión generada por IA que lo interpretaría como protagonista, a pesar de su fallecimiento previsto para 2025.