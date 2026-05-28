Inteligencia artificial, apps y maquinaria: cómo es el premio que distingue la innovación en el campo

Ternium y Expoagro abrieron la inscripción para la 11° edición del premio a la innovación agroindustrial con foco en tecnología y software.

El Premio Ternium Expoagro incorporó una nueva categoría orientada a software e inteligencia artificial aplicada a maquinaria agrícola.

Ternium Argentina y Expoagro abrieron la inscripción para una nueva edición del Premio Ternium Expoagro, el certamen orientado a reconocer desarrollos tecnológicos vinculados al agro y la maquinaria agrícola.

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La convocatoria corresponde a la 11° edición del premio y este año incorpora una nueva categoría dedicada a software, códigos y aplicaciones vinculadas a maquinaria agrícola y procesos productivos digitales.

El certamen busca impulsar proyectos tecnológicos nacionales orientados a mejorar la competitividad, la eficiencia y la sustentabilidad de la agroindustria argentina.

La principal novedad de esta edición será la incorporación de la categoría “Software, códigos y apps aplicados a maquinaria agrícola”.

La decisión refleja el creciente peso que vienen ganando la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización y el procesamiento de datos dentro del sector agroindustrial.

El ingeniero Hernán Ferrari, integrante del jurado, sostuvo que actualmente “ya no será posible disociar el fierro del software”.

Según explicó, hace algunos años la innovación en maquinaria agrícola estaba concentrada principalmente en capacidad mecánica, potencia o ancho de labor, mientras que hoy la diferencia competitiva comienza a pasar por algoritmos, inteligencia artificial, automatización y agricultura de precisión.

Ferrari aseguró además que está apareciendo una nueva generación de startups, desarrolladores y técnicos que no necesariamente fabrican maquinaria completa, pero sí crean herramientas tecnológicas de fuerte impacto para el agro.

El certamen premiará desarrollos tecnológicos de todo el país

La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de agosto de 2026 y podrán participar fabricantes de maquinaria agrícola, empresas agroindustriales, emprendedores, estudiantes y equipos de desarrollo.

Los proyectos serán evaluados por especialistas nacionales e internacionales junto con el acompañamiento técnico de DLG, la Sociedad Alemana de Agricultura, una de las entidades de referencia global en tecnología agroindustrial.

El concurso entregará tres medallas de oro, tres de plata y tres de bronce, además de menciones especiales.

Los desarrollos distinguidos también tendrán la posibilidad de exhibirse en Expoagro 2027, uno de los principales eventos agroindustriales de América Latina.

Ternium destacó el crecimiento de la innovación local

José del Boca, vicepresidente Comercial de Ternium Argentina, sostuvo que el objetivo del premio es reconocer la creatividad y la capacidad de innovación tecnológica desarrollada en el país.

Según afirmó, el certamen ya cuenta con 18 años de trayectoria y logró consolidarse como un espacio federal para visibilizar proyectos capaces de competir a nivel global.

“Son desarrollos locales que cambian la manera de trabajar en el agro, ganando eficiencia y potenciando a toda la cadena de valor”, señaló.

Desde su creación, el Premio Ternium Expoagro se transformó en una plataforma de validación para nuevas tecnologías aplicadas al sistema productivo agroindustrial.

Qué categorías participan del premio

Además de la nueva categoría vinculada a software, el certamen mantendrá los rubros tradicionales relacionados con:

siembra;

fertilización;

protección vegetal;

cosecha;

postcosecha;

energías renovables;

eficiencia energética;

robótica;

riego;

inteligencia artificial;

y tractores.

El foco de la edición 2026 estará puesto especialmente en soluciones vinculadas a digitalización, automatización y sustentabilidad productiva.

El agro acelera su transformación tecnológica

La nueva edición del premio aparece en un contexto de fuerte transformación tecnológica dentro del sector agroindustrial.

La incorporación de inteligencia artificial, telemetría, monitoreo remoto, mantenimiento predictivo y análisis de datos en tiempo real comenzó a modificar la operación de maquinaria, logística y producción agrícola.

Desde Expoagro y Ternium remarcaron que el objetivo del certamen es acompañar ese proceso y estimular el desarrollo de soluciones tecnológicas nacionales con potencial de escala.