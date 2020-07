Monseñor Oscar Ojea recorrió Centro de Aislamiento de Tigre junto a Julio Zamora

Tigre1.jpg El espacio de 11.000 mts2 creado por el Municipio cuenta con 500 camas de internación, con posibilidad de ampliar a un total de 1.000 unidades.

El jefe comunal habló además sobre los testeos que continúan realizándose en los barrios populares del distrito y afirmó: "Hemos hecho un total de 30.000 relevamientos con un equipo social y de gestión que recorre el distrito, casa por casa y hace un cuestionario para saber si la persona tiene síntomas y si hay presentes cuestiones vinculadas con violencia de género".

Por su parte, Ojea señaló: "La tarea que realiza Tigre me parece fruto de un gran trabajo. Es un servicio imprescindible para todos aquellos que caen en la enfermedad y me ha impresionado muchísimo el espacio, la superficie y sobre todo la preparación de todos los elementos que se necesitan para servir bien. Se nota que ha habido mucho pensamiento puesto en función de hacer las cosas bien y servir del mejor modo a todos los vecinos. Además, me ha sorprendido el voluntariado especial que se ha creado, poniendo el tiempo a disposición de los hermanos. Quiero dar un mensaje de corazón, a través de la Iglesia y voy a llevar a las comunidades el trabajo y el esfuerzo que todos realizan para cuidar a los demás".

El espacio de 11.000 mts2 creado por el Municipio cuenta con 500 camas de internación, con posibilidad de ampliar a un total de 1.000 unidades; y tiene como objetivo atender casos leves de pacientes positivos en Coronavirus que no necesiten oxígeno terapia o presenten cuadros asintomáticos; y no tienen la posibilidad de aislarse solos en sus casas. Actualmente se encuentran en el lugar 9 vecinos, que en los próximos días tendrán su alta médica.

Tigre continúa, además, con los operativos activos para detectar casos sospechosos de Covid-19 en los barrios del distrito y situaciones vinculadas a violencia de género. Personal de las áreas de Salud y Desarrollo Social recorren cada día distintas zonas, entrevistando a vecinos para saber si presentan síntomas. Desde el comienzo del programa en mayo, se relevaron a más de 30.000 vecinos.