Murió el saxofonista Sonny Rollins, un referente mundial del jazz

Considerado uno de los últimos grandes de la era del bebop, fue apadrinado por Thelonious Monk y se lo recuerda junto a figuras como John Coltrane y Charlie Parker, figuras claves en la evolución del saxofón en el jazz.

Sonny Rollins , el célebre saxofonista tenor, cuyo tono distintivo y su constante búsqueda de la innovación en el jazz l o mantuvieron en la vanguardia del género, falleció el lunes a la edad de 95 años. La confirmación de la noticia se dio a través de un mensaje compartido en su pagina web oficial.

“El saxofonista y compositor de jazz Sonny Rollins, una de las figuras más veneradas e influyentes de la música estadounidense del siglo XX y posteriores, falleció esta tarde en su casa de Woodstock, Nueva York. Tenía 95 años”, indicó el comunicado.

El mensaje fue acompañado por un sentido textual del propio Rollins sobre el arte y la muerte:

“Creo que cuando un persona creativa termina su vida, continúa en la siguiente existencia . Soy de los que creen que esta vida no lo es todo. Una persona espiritual no piensa así”.

La extensa trayectoria de Sonny Rollins

Desde sus inicios como un prodigio adolescente hasta sus trabajos más maduros y su incursión en el free jazz, Sonny Rollins fue aclamado por su excepcional habilidad para la improvisación. Considerado uno de los últimos grandes de la era del bebop, fue apadrinado por Thelonious Monk y se lo recuerda junto a figuras como John Coltrane y Charlie Parker, figuras claves en la evolución del saxofón en el jazz.

Aunque su corazón pertenecía al jazz, Rollins no temía cruzar fronteras. En 1981, dejó una huella imborrable en la cultura popular al colaborar con los Rolling Stones en el álbum Tattoo You. Su solo de saxofón en "Waiting on a Friend" es, para muchos, uno de los momentos más líricos y hermosos en la historia del rock.

Se retiró de los escenarios hace poco más de una década debido a problemas de salud, pero su saxofón nunca dejó de resonar en la memoria de quienes entienden que el jazz no es solo música, sino un ejercicio de libertad absoluta.

La carrera de Rollins estuvo marcada por su capacidad de reinventarse y su dedicación a la música, lo que le valió un lugar destacado en la historia del jazz. Su legado perdurará en las generaciones futuras de músicos y aficionados al jazz.