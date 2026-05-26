Qué es la historia laboral y cómo consultar desde MI ANSES los aportes registrados

El organismo recordó que se puede consultar de manera online el detalle de sus aportes. El trámite se puede hacer en pocos pasos de forma online, sin necesidad de ir a una oficina.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) les recordó a los trabajadores que pueden consultar, de manera rápida y sencilla, el detalle de todos los aportes registrados a lo largo de su trayectoria laboral. Este se trata de un trámite completamente online, que les permite acceder a información clave para: futuras jubilaciones, asignaciones y otros beneficios del sistema previsional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La consulta se realiza directamente desde la plataforma Mi ANSES, usando la Clave de la Seguridad Social. También se puede acceder mediante la página oficial del organismo o desde la aplicación para celulares.

La historia laboral es un registro que reúne toda la información previsional vinculada a un trabajador. Ahí es donde aparecen los aportes realizados durante los años de actividad, tanto para empleados en relación de dependencia, como para monotributistas y trabajadores autónomos.

La historia laboral permite verificar si los aportes fueron realizados correctamente y si existen inconsistencias que puedan afectar futuros trámites jubilatorios. Además, el sistema sirve para acceder a distintos beneficios sociales y previsionales administrados por ANSES. Consultar cada tanto la historia laboral es importante, porque permite detectar posibles errores o faltantes en los aportes antes de iniciar trámites más complejos, como una jubilación.

Entre las principales utilidades de esta herramienta están:

verificar aportes jubilatorios registrados

confirmar períodos trabajados

revisar remuneraciones declaradas

controlar datos de empleadores

detectar inconsistencias o actividad faltante

descargar constancias laborales

presentar documentación ante otros organismos

Especialistas recomiendan revisar esta información con frecuencia, ya que muchas veces pueden existir aportes no registrados, errores administrativos o lapsos faltantes que después, con el tiempo podrían llegar a generar demoras al momento de jubilarse.

ANSES computadora

Cómo consultar la historia laboral desde Mi ANSES

El trámite puede hacerse completamente online y no requiere asistir a una oficina. Para ingresar a la historia laboral desde Mi ANSES, hay que seguir estos pasos:

ingresar al sitio oficial de ANSES

acceder a “Mi ANSES”

colocar CUIL y Clave de la Seguridad Social

entrar en la sección “Trabajo”

seleccionar “Consultar Historia Laboral”

Una vez dentro del sistema, aparecerá el detalle completo de aportes registrados, empleadores y períodos laborales. Además, el usuario puede descargar el informe en formato PDF o imprimirlo directamente desde la plataforma, sin necesidad de autenticación presencial.

telefono celular smartphones roming Depositphotos

ANSES también permite realizar el trámite desde la aplicación oficial Mi ANSES, disponible para celulares Android y iPhone. En este caso, el procedimiento es similar:

abrir la app Mi ANSES

iniciar sesión con CUIL y clave

ir a “Mis datos”

seleccionar “Mi Historia Laboral”

anses-calendario-pagos-2026

Si se prefiere un contacto directo, también es posible consultar el historial laboral en cualquiera de las oficinas del ANSES del país. Se recomienda solicitar un turno previo, a través del sitio web o la línea telefónica 130. Al ir a realizar el trámite deben llevar: el DNI y, en algunos casos, documentación adicional que respalde la consulta.

En algunos casos pueden existir errores o aportes faltantes dentro del historial laboral. Esto suele ocurrir cuando hubo cambios de empleo, problemas administrativos o situaciones laborales irregulares.

Si una persona detecta inconsistencias, ANSES recomienda reunir toda la documentación disponible, como por ejemplo:

recibos de sueldo

contratos laborales

certificaciones de servicios

declaraciones juradas

comprobantes de aportes

Detectar estos problemas con anticipación es clave para evitar complicaciones futuras al momento de iniciar el trámite jubilatorio. La historia laboral es uno de los documentos más importantes dentro de la vida previsional de cualquier trabajador. Ahí queda asentada toda la trayectoria registrada dentro del sistema de seguridad social argentino.

Por ese motivo, ANSES recomienda revisar periódicamente la información para asegurarse de que todos los aportes estén correctamente cargados.