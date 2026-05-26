El delantero uruguayo tenía chances de regresar a una convocatoria, pero otra molestia física lo dejó otra vez más afuera que adentro para el duelo clave ante Universidad Católica.

Cavani volvió a lesionarse en la previa a un partido decisivo de Boca

El delantero uruguayo Edinson Cavani volvió a generar preocupación en Boca , ya que no pudo terminar la práctica de este lunes y quedó en duda para el partido del jueves ante Universidad Católica , por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores .

El atacante, que buscaba volver a integrar una lista de convocados, apenas pudo jugar 15 minutos antes de sentir nuevamente molestias en la espalda, una dolencia que lo persigue desde fines del año pasado y que volvió a complicar su puesta a punto.

La idea del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda era probar a Cavani junto a Carlos Palacios , otro de los futbolistas que podía reaparecer para un partido determinante, ya que Boca está obligado a ganar en La Bombonera para seguir con vida en la Libertadores.

Sin embargo, mientras el chileno respondió de buena manera y tiene chances de ocupar un lugar en el banco de suplentes, Cavani volvió a quedar condicionado por los dolores lumbares que ya lo marginaron durante buena parte del semestre.

Aunque los médicos descartaron una lesión en esta oportunidad, las molestias fueron lo suficientemente fuertes como para impedirle continuar con normalidad la práctica, por lo que su presencia ante el conjunto chileno aparece complicada.

El uruguayo, de 39 años, jugó apenas dos partidos en lo que va de 2026: ante Platense y Racing, ambos en febrero. Desde entonces inició un nuevo tratamiento por una lumbalgia, que incluyó bloqueos por una hernia de disco, según había explicado el director deportivo Marcelo Delgado.

La posible baja de Cavani representa un nuevo problema para Boca en una zona sensible del equipo, ya que también están lesionados Adam Bareiro y Miguel Merentiel, a quien esperarán hasta último momento.

En ese contexto, Úbeda probó en la práctica a Exequiel Zeballos como acompañante de Milton Giménez, mientras que otra alternativa para el ataque sería Ángel Romero.

El once que probó Úbeda en el entrenamiento de este lunes

Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.