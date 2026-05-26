¿Por qué en 1582 se saltó del 4 al 15 de octubre? La pregunta viral que nadie sabía responder

En redes sociales comenzó a circular esta incógnita y la respuesta tiene su origen en la religión católica.

Hasta antes de la reforma, se utilizaba el calendario creado por Julio César en el año 46 a.C.

Una pregunta publicada en X (ex Twitter) despertó una de las curiosidades más llamativas relacionadas con la historia del calendario moderno: ¿por qué en octubre de 1582 el mundo pasó directamente del día 4 al 15?

Aunque parezca una historia de ciencia ficción o un error, realmente ocurrió. En España, Italia, Francia y Portugal , las personas se acostaron la noche del 4 y al despertar ya era 15, es decir, no existieron esos diez días .

La razón no estuvo relacionada con guerras, epidemias ni fenómenos paranormales, sino con una reforma impulsada por el papa Gregorio XII para corregir un problema astronómico y evitar que las fechas religiosas continuaran desplazándose con respecto a las estaciones del año.

Hasta ese momento Europa funcionaba con el calendario juliano , creado por Julio César en el año 46 a.C . Sin embargo, ese modelo tenía un error en el cálculo de la duración real del año solar .

Cómo era el antiguo calendario

Antes de la reforma de 1582, gran parte de Europa utilizaba el calendario juliano, instaurado por Julio César durante el Imperio romano. Este sistema representó una enorme mejora para la época porque organizaba el año en 365 días y dejó espacio para los períodos bisiestos cada cuatro años para compensar el tiempo adicional.

El problema era que el cálculo no era completamente exacto: consideraba que el año solar duraba 365 días y 6 horas, cuando en realidad es menor (aproximadamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos). La diferencia parecía insignificante, pero con el paso de los siglos comenzó a acumularse lentamente.

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Cada año sobraban alrededor de 11 minutos. Puede parecer poco, pero después de más de 1600 años el desfase ya alcanzaba diez días completos. Esto provocaba que fenómenos astronómicos y fechas religiosas comenzaran a correrse del momento real en el que debían producirse.

Uno de los mayores problemas apareció con la celebración de la Pascua, que dependía directamente de los equinoccios y ciclos astronómicos. La Iglesia detectó que el calendario no coincidía correctamente con las estaciones y que, si no se hacía una corrección, el error seguiría creciendo con el tiempo.

En realidad, el desajuste ya era conocido mucho antes del siglo XVI. Matemáticos y astrónomos medievales habían advertido el problema, incluso en la corte de Alfonso X el Sabio se realizaron estudios que detectaban diferencias con el movimiento real del Sol.

Y con el mandato del papa Gregorio XIII se tomó la decisión política y religiosa de modificar oficialmente el sistema y nació el calendario gregoriano. Para esto, las autoridades crearon una comisión integrada por especialistas, entre los que destacan Luigi Lilio, autor principal de la propuesta, y Christophorus Clavius.

papa gregorio xiii Papa Gregorio XIII

La noche de octubre de 1582 que se extendió 10 días

La reforma de 1582 trajo una situación inédita: en varios países europeos desaparecieron diez días completos. En España, Portugal, Italia y parte de Francia, después del jueves 4 de octubre de 1582 llegó directamente el viernes 15 de octubre.

La decisión fue tomada para corregir de golpe el desfase acumulado y volver a sincronizar el calendario con el movimiento real de la Tierra alrededor del Sol.

calendario gregoriano

La medida generó confusión, dudas y críticas entre muchas personas. Para la población de la época resultaba difícil entender cómo podían “desaparecer” diez días de la noche a la mañana. Además, aparecieron problemas prácticos vinculados a contratos, alquileres, pagos, juicios y registros oficiales.

Muchos se preguntaban qué ocurriría con las deudas que vencían durante esos días o cómo debían calcularse determinadas fechas, como los cumpleaños. Aun así, la reforma terminó imponiéndose porque era necesaria para corregir el error astronómico.

El cambio tampoco se aplicó de manera simultánea en todo el mundo. Los países católicos fueron los primeros en adoptar el gregoriano, mientras que otras naciones tardaron décadas en implementarlo. Algunos territorios protestantes y ortodoxos continuaron utilizando calendarios diferentes durante mucho tiempo.