Escudero: "La Cámara tiene que tomar una postura de compromiso democrático"

Para avanzar en la creación de la comisión, el oficialismo necesita conseguir la aprobación del Senado bonaerense donde es mayoría Juntos por el Cambio. Pero para Escudero eso no debería ser un limitante. "En ambas Cámaras hay representantes de la oposición que están en desacuerdo con esto y que se van a ir pronunciando por el apego a las normas democráticas que tantas veces evidenciaron. De esa manera sabemos que no tendría que caer en un cerrojo político”, agrega el legislador del Frente de Todos.

A partir de las pruebas de espionaje sobre el exintendente de La Plata, Pablo Bruera, las sospechas previas para Susana Martinengo, exfuncionaria de Mauricio Macri, se profundizaron y ensancharon una trama ilegal que también involucra a través de una serie de chats la probable participación del exsubsecretario de Asuntos Municipales bonaerense y actual diputado, Alex Campbell.

“Está claro que esto generó roces en la oposición porque el antecedente de que Macri investigó hasta la hermana muestra los alcances de la maniobra. Sin embargo, más allá de los roces políticos que va a generar, la Cámara tiene que tener una postura activa que señale fuertemente el compromiso constitucional y democrático”.

Pese a que el desafuero no es una opción que se esté buscando, siempre y cuando no lo solicite el juez, el Frente de Todos no quiere que Campbell corra la misma suerte de Manuel Mosca, el ex presidente de Cámara baja bonaerense que, luego de una serie de denuncias por presunto abuso sexual, pidió licencia y su caso pareció quedar en el olvido.

Sobre si cree que si la investigación podría ramificarse y brindar nueva información que involucre a la Cámara, Escudero manifiesta ajustarse “a lo que conocemos. En tres meses aparecieron datos impresionantes. No me extrañaría que siga expandiendo esta red. Pero para responderle a la oposición, no queremos mediatizar la causa. Estamos haciendo el camino inverso al que hizo Cambiemos. Tenemos la oportunidad de generar un trabajo en conjunto para que este tipo de acciones no vuelvan a ocurrir”, finaliza.