Crisis de la construcción: se profundiza el derrumbe del sector en Salta, Jujuy y Chaco

El rubro atraviesa uno de sus peores momentos, con caídas de hasta el 50% en la actividad, obras paralizadas y miles de empleos en riesgo. "Está todo parado, tanto en lo público como en lo privado, estamos en el horno", sostuvieron desde la UOCRA Tartagal.

En Chaco, trabajadores de la obra Segundo Acuerdo fueron suspendidos por 20 días sin goce de haberes, generando incertidumbre sobre su continuidad laboral.

El sector de la construcción en provincias del norte enfrenta una crisis sin precedentes. Salta, Jujuy y Chaco concentran algunos de los peores indicadores del país , con obras públicas paralizadas, suspensiones masivas y una caída vertiginosa de la actividad que amenaza con dejar a miles de familias sin fuente de ingresos.

La situación forma parte de un contexto nacional en el que la construcción acumula una contracción del 25% en su nivel de actividad, entre 2023 y 2024, según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), con una pérdida de 120.000 puestos de trabajo genuinos a nivel país.

En Salta, la caída de la construcción alcanza el 50%, según datos de la Cámara Argentina de la Construcción, afectando tanto a la obra pública como al sector privado. El delegado del gremio del sector, la UOCRA, en Tartagal, Vicente Saavedra, describió al panorama local como desolador, en declaraciones a medios locales. "Nadie viene a pedir un oficial albañil o un ayudante. Está todo parado, tanto en lo público como en lo privado, estamos en el horno", sostuvo.

Según Saavedra, la caída se aceleró desde mediados de 2025 y hoy las empresas constructoras deben vender activos para pagar sueldos o afrontar los bonos extras que complementan los salarios. " Hay aumentos mínimos, pero los patrones también están tirando. No se les pagan los certificados de obras y no hay forma de reclamar porque la Nación tampoco da respuestas", expresó el dirigente.

Entre las obras más afectadas se encuentran el complejo terciario y las 128 viviendas de la zona sur, que avanzan con ritmo muy lento y con planteles reducidos a entre 10 y 13 obreros. "Trabajan pocos días, no llegan a cumplir las 44 horas semanales" , detalló Saavedra. En el norte salteño, incluso las obras nacionales que continúan funcionan con personal mínimo: "Trabajan un mes y descansan otro".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CamarcoArg/status/2057442752778973497?s=20&partner=&hide_thread=false La Cámara Argentina de la Construcción pone a disposición del público el Indicador CAMARCO.



Datos del mes de abril de 2026.



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Por otro lado, el presidente de la Cámara de la Construcción de Salta, Juan Carlos Segura, aseguró que se perdieron entre 12.000 y 15.000 puestos de trabajo del sector en la provincia, y agregó que del Estado nacional, con Javier Milei a la cabeza, ya no se puede esperar nada, por lo que espera que el gobierno salteño los asista. "El sector sigue igual que hace tres años y la minería habrá absorbido, cuanto mucho, 2.000 trabajadores", sostuvo en FM Ya.

"Estamos esperando que la provincia nos ayude porque de Nación ya no podemos esperar nada", aseguró el empresario. Para Segura, los costos continúan aumentando por la inflación y el valor del metro cuadrado en Salta ya ronda los 1.000 dólares. "Esto provoca la caída de la actividad, especialmente entre trabajadores que dependen directamente de las obras para sostener a sus familias", reflexionó.

Caída del 30% y 200 familias en riesgo

En Jujuy la situación no es menos grave. El presidente de la Cámara de la Construcción provincial, Nicolás Benicio, advirtió que la actividad registra una caída del 30% en comparación con el año pasado. "No tenemos herramientas para salir rápidamente de esta situación", afirmó en declaraciones al programa Despertar 630.

Benicio describió un escenario en donde "el general de las empresas está trabajando a bajo ritmo, tratando de sobrevivir a este esquema que tenemos hoy". La participación de Nación es mínima: "Hoy tenemos solo dos obras nacionales y además con retrasos en los pagos. La mayoría de las obras que teníamos están paralizadas".

La UOCRA jujeña encendió las alarmas por una obra vial sobre la ruta nacional 34, en donde la falta de pago a la empresa encargada -a la que se le adeudan entre cinco y seis certificaciones- podría derivar en la pérdida de empleo para 200 trabajadores. El secretario general del gremio, Ramón Neyra, explicó que mientras en el momento de mayor actividad se registraban alrededor de 380 obreros, en la actualidad la cifra cayó a 200. "La empresa no está cobrando y no cuenta con los recursos necesarios para sostener el nivel de actividad", advirtió .

Desde la empresa anticiparon que, si en un plazo de entre 30 y 40 días no se regulariza la deuda, será muy difícil sostener los puestos laborales que aún se mantienen, de acuerdo al dirigente. "Estamos hablando de unas 200 familias que podrían quedarse sin su fuente de ingreso si no hay una solución inmediata", remarcó Neyra.

Suspensiones y acueducto paralizado

En Chaco, el dirigente de la UOCRA Ariel Ledesma, denunció que trabajadores de la obra Segundo Acuerdo fueron suspendidos por 20 días sin goce de haberes, generando incertidumbre sobre su continuidad laboral. "La preocupación es qué va a pasar después. La suspensión se puede aplicar una vez al año, pero después vienen los despidos", advirtió.

A esto se suma la paralización de más de 200 viviendas en Quitilipi, una obra que podría generar empleo para más de 300 trabajadores y que no tiene fecha de reactivación. Ledesma apuntó contra el Gobierno por la falta de financiamiento: "El Segundo Acueducto fue una promesa de Nación pero desde noviembre no se están pagando los certificados. Eso demuestra poco interés en la provincia". Remarcó que la mano de obra del sector atraviesa una fuerte retracción. "Esperábamos llegar a entre 6.000 y 7.000 trabajadores hacia fin de año, pero hoy tenemos menos de 4.000. En lugar de crecer, estamos cayendo", denunció.

Una radiografía que confirma la crisis

Los datos del empleo registrado en el sector privado a febrero de 2026, elaborados por la consultora Politikon Chaco en base a información de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, confirman la gravedad de la situación en las provincias, con especial énfasis en el norte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/politikon_chaco/status/2054662122106167494?s=20&partner=&hide_thread=false Entre febrero 2025 y febrero 2026, se perdieron 13.571 empresas empleadoras en todo el país. Entre las provincias, sólo Neuquén mostró crecimiento (+0,5% interanual) mientras que las restantes exhiben retrocesos de distinta magnitud



Informe https://t.co/ul4r4SdtIY pic.twitter.com/NIiE9w7tZB — Politikon Chaco (@politikon_chaco) May 13, 2026

A nivel país, de acuerdo al informe al que accedió Ámbito, el empleo privado formal no presentó variación relativa en la comparación mensual desestacionalizada (0,0%), aunque en términos absolutos se registró una leve recuperación de 965 empleos respecto a enero, cortando ocho meses consecutivos de caídas.

Sin embargo, la serie desestacionalizada se ubica 3,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, lo que equivale a la pérdida acumulada de unos 205.680 empleos en la era Milei, en el segmento privado formal.

En lo que respecta al sector de la construcción a nivel nacional, el informe revela que es uno de los más castigados en la comparación febrero 2026 versus noviembre 2023, con una caída del 13,6% -la más profunda entre todos los sectores de actividad-, solo superada en términos relativos por la explotación de minas y canteras (-8,9%) y la industria manufacturera (-6,0%).

En el análisis territorial, las provincias del norte aparecen entre las más afectadas del país. En la comparación interanual (febrero 2026 vs. febrero 2025):

Salta: caída del 3,6% (-4.551 empleos)

caída del 3,6% (-4.551 empleos) Jujuy : caída del 2,4% (-1.478 empleos)

: caída del 2,4% (-1.478 empleos) Chaco: caída del 4,5% (-3.287 empleos)

En la comparación con noviembre de 2023 (mes previo al cambio de gobierno):

Salta: caída del 5,9% (-7.586 empleos)

caída del 5,9% (-7.586 empleos) Jujuy : caída del 3,2% (-1.942 empleos)

: caída del 3,2% (-1.942 empleos) Chaco: caída del 9,0% (-6.981 empleos)

Estos datos sitúan a Chaco como una de las jurisdicciones más golpeadas del país en términos de empleo formal desde el cambio de gobierno, solo por detrás de Formosa (-11,5%), Tierra del Fuego (-13,3%) y Santa Cruz (-16,1%).

En la comparación mensual desestacionalizada de febrero 2026, las tres provincias del norte mostraron resultados mixtos: Chaco y Salta se mantuvieron estables (0,0%), mientras que Jujuy registró una leve caída del 0,1%. Sin embargo, estas cifras estables en el mes ocultan una tendencia de fondo negativa cuando se analiza la evolución desde noviembre de 2023.

El informe destaca que, de las 24 jurisdicciones subnacionales, solo cinco muestran alzas interanuales respecto a febrero 2025: Río Negro (3,2%), La Rioja (2,9%), Neuquén (2,4%), San Juan (2,2%) y Santiago del Estero (0,4%). Las restantes 19 registran caídas, siendo las del norte argentino -junto con las patagónicas- las más pronunciadas.