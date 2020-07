Trotta: "Si no caen fuerte los casos en AMBA sería irresponsable volver a clases" El ministro de Educación reiteró que de no caer la curva de contagios de Covid-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires no volverán las clases al menos en agosto o septiembre de este año. Sin embargo, adelantó que ya se aprobó el Protocolo que servirá de base para las jurisdicciones provinciales, algunas de las que podrán retomar la educación presencial a partir del mes que viene.