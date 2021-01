Malestar: intendentes de la Costa cuestionan inicio de clases el 17 de febrero en la Ciudad

Los jefes comunales ya expresaron su malestar. Y más allá de que, en lo concreto, todos están a favor de la educación, piden que se les respete los tiempos mínimos necesarios para tener una temporada que sume.

Se trata de un pedido histórico que los diferentes intendentes costeros fueron haciendo a lo largo del tiempo. La problemática siempre fue la misma: la postura partidaria. Según pudo averiguar este diario, en el encuentro del martes pasado en Monte Hermoso, tanto Guillermo Montenegro como Martín Yeza, intendentes de Mar del Plata y Pinamar, respectivamente, se mostraron molestos con la decisión comunicada por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y avalada por el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta. Claro que por los canales formales, la mirada es otra. “Estaríamos pidiendo que empiecen más tarde, pero es una temporada atípica y entendemos que después de las falta de clases presenciales hoy nos vamos a tener que adaptar”, le dijo a este diario Federico Scremin, presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (EMTUR).

Sucede que por afinidad política, los jefes comunales de Juntos por el Cambio quedaron en una situación incómoda: no cuestionar la decisión de la Ciudad de Buenos Aires pero a la vez defender los intereses de sus distritos. “Nos están matando”, dijo uno de ellos según manifestó una fuente que formó parte de la reunión.

Lo mismo ocurre con los jefes comunales del Frente de Todos que, a diferencia de sus pares, no tienen inconvenientes en manifestar su desacuerdo. “El turismo no es ocio, vacaciones y tiempo libre; es una actividad generadora de mano de obra y de riqueza que tiene Argentina y el mundo. No le decimos que no a la educación, pedimos que nos den un marco de tiempo para tener la mejor temporada posible ya que necesitamos llevarla a cabo para sostener nuestra economía”, sostiene en diálogo con Ámbito, el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara.

En la misma línea, el alcalde de Villa Gesell, Gustavo Barrera, le dijo a este diario que “el inicio de las clases del 17 de febrero en CABA afecta no solo a Gesell sino a toda la Costa Atlántica. Tenemos un gran porcentaje de turistas que tenía programado venir y no va a poder. Lo ideal sería que al menos empiecen el primero de marzo”.

Un poco más al sur, en Miramar, la mirada no varía: “La fecha elegida, sin dudas impacta negativamente. Le sugerí al Gobernador en la reunión de Monte Hermoso que interviniera para que lo prorroguen el inicio de clases y también que en un tiempo prudencial empecemos a vender marzo como opción turística para los inmunizados”, le aseguró a este medio Sebastián Iannantuony.

Justamente este último no podrá ser de la partida mañana ya que en las últimas horas confirmó que es positivo de Covid-19 y de esta manera Miramar no podrá recibir a Kicillof el próximo martes como estaba dentro de lo estipulado. Sin embargo, el jefe comunal participará por Zoom. Y la esperanza está puesta en que la Provincia pueda hacer la palanca necesaria para no terminar achicando la temporada. Es que, más allá de lo manifestado infinidad de veces, sobre la importancia de al menos tener verano, la Costa Atlántica y otros destinos turísticos bonaerenses se prepararon para un periodo estival extendido hasta abril. Y el reinicio de clases a mitad de febrero “es un atentado directo contra nuestra supervivencia”, como manifestó en reserva un intendente.

De no mediar un cambio, y tras lo expresado en las últimas horas por Kicillof, sobre el deseo de empezar las clases con “alguna forma de presencialidad”, los municipios turísticos tendrán que lidiar con un final de temporada anticipada en un contexto ya de por sí inquietante.