Traverso: "No nos olvidemos de que Macri espiaba a su propia hermana"

En relación a por qué cree integrar la lista, el senador asegura que “es algo que me estoy preguntando desde ayer al mediodía y que no le encuentro respuesta. Les debe haber molestado algo de mi accionar político, pero no me siento tan importante para estar en un listado. Si me escuchan a mi tienen que haber escuchado a más de 30 mil personas”.

El legislador, que esta tarde será nombrado al frente de la Comisión de Salud de la Cámara alta provincial, sostiene que “hubo mucha solidaridad desde el espacio, pero de la oposición nada. Y el que calla otorga. No se puede esperar demasiado de esta gente”.

Además de diversos actores políticos de la entonces oposición, también figuran nombres propios como del aparato macrista como la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso; los radicales Ernesto Sanz y Mario Negri; y el entonces gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. “No deben estar sorprendidos. Siempre se decía que a Monzó lo estaban espiando. Que por eso le bajaron sus candidatos de las listas”, manifiesta Traverso. Y agrega que esta situación “pone sobre el tapete que el modelo de Macri solo se podía sostener con amedrentamiento hacia la oposición. Y no lo pudo lograr porque existe la memoria colectiva. A pesar de la persecución y encarcelamiento a compañeros, pudimos construir una fuerza política que terminó con esta fuerza”.

Traverso ayer también recibió los llamados de solidaridad del gobernador Axel Kicillof y de la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, quien también integra la lista de espiados. “Los sótanos pueden terminar con una fuerte decisión política, pero con declamarlo no alcanza. No te pueden intervenir el teléfono sin un acuerdo con cierto sector del Poder Judicial. Y Mauricio Macri tuvo complicidad con ellos. Es hora de que también la sociedad también evolucione. Después del 76 y de la destrucción del aparato productivo del 2001, en 2015 se volvió a elegir esto. Es un proceso político pero también es cultural”.