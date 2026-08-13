SUV más baratos en agosto: nuevos modelos reconfiguran el ranking en la Argentina + Agregar ámbito en









La oferta de utilitarios deportivos de entrada de gama se renovó con fuerza en los últimos meses. Nuevos jugadores, especialmente de origen asiático, cambiaron posiciones y ampliaron las opciones disponibles para los compradores.

Los SUV ganan terreno en el país Depositphotos

El mercado de autos en la Argentina atraviesa una etapa de fuerte reconfiguración, y uno de los segmentos donde más se perciben los cambios es el de los SUV más accesibles. La llegada de nuevos modelos y versiones más económicas modificó por completo el ranking, desplazando a referentes históricos y generando una competencia más amplia en precio y equipamiento.

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En este contexto, el listado de los SUV más baratos dejó de ser estable y comenzó a mostrar variaciones mes a mes, impulsadas por estrategias comerciales, nuevas configuraciones y el ingreso de vehículos importados que buscan posicionarse rápidamente.

SUV: nuevos protagonistas y cambios en el liderazgo Uno de los movimientos más llamativos fue la irrupción de modelos como el Kaiyi X3 y el Chery Tiggo 2, que lograron ubicarse entre los primeros puestos del ranking. Estos vehículos, con precios expresados en dólares, introducen una nueva lógica en el mercado, ya que su valor en pesos puede variar según el tipo de cambio.

A la par, las automotrices tradicionales también ajustaron su estrategia. Versiones de entrada más accesibles, como las variantes “Sense” de Volkswagen, permitieron reposicionar modelos como Nivus y T-Cross, que históricamente se ubicaban en escalones de precio superiores.

Este escenario provocó que modelos que durante meses lideraron el segmento, como el Citroën Basalt, retrocedieran posiciones, reflejando la dinámica actual del mercado.

Más competencia y mayor diversidad en el segmento La oferta actual no solo creció en cantidad, sino también en diversidad. Hoy conviven SUV con motores nafteros tradicionales, versiones más equipadas y hasta opciones electrificadas, como el Chevrolet Spark EUV, que se posiciona como el eléctrico más accesible dentro de esta categoría. Hoy conviven SUV con motores nafteros tradicionales, versiones más equipadas y hasta opciones electrificadas, como el Chevrolet Spark EUV, que se posiciona como el eléctrico más accesible dentro de esta categoría. Además, la brecha entre los autos compactos más económicos y los SUV volvió a ampliarse, lo que refuerza el posicionamiento de estos últimos como una alternativa aspiracional dentro del mercado de entrada. En paralelo, modelos como Nissan Kait, Renault Kardian o Volkswagen Tera continúan compitiendo en esta franja con propuestas que combinan diseño, funcionalidad y precios ajustados, en un contexto donde cada lanzamiento puede alterar el equilibrio del ranking. En definitiva, el segmento de los SUV más baratos se volvió uno de los más dinámicos del mercado argentino, con cambios constantes que obligan a las marcas a redefinir estrategias y a los consumidores a reevaluar opciones en cada actualización de precios.